"Nunca se enamoró de mí": La última gran pena de amor que reveló Helhue Sukni

29 abr. 2022 - 18:00 hrs.

La mediática abogada Helhue Sukni, conocida por representar a narcotraficantes, abrió su corazón y reveló las grandes penas de amor que ha sufrido a lo largo de su vida.

En una conversación con el medio TiempoX, hizo un repaso sobre sus fracasos amorosos y expresó sus deseos sobre lo que anhela a futuro, revelando cómo fue su última relación.

El último romance de Helhue

"Me gustaría tener continuidad, porque no la he tenido... el juez desapareció desde mi cumpleaños", refiriéndose a su última conquista, correspondiente a un abogado que trabaja en el servicio público.

Sobre él señaló que en la actualidad todavía hablan, pero solo de forma virtual, ya que él no tiene interés en volver a verla de nuevo de forma presencial.

Sukni lamentó que "el juez", como lo trata cariñosamente, "nunca se enamoró de mí, yo sé que él me quiere, pero no está enamorado de mí y nunca lo logré enamorar".

Luego bromeó con que ella más no puede hacer para lograr el objetivo de conseguir ser amada por él. "No puedes obligarlo, porque uno no es psicópata... aunque soy obsesiva", sentenció.

De todas maneras, no descarta volver a casarse, incluyendo todo tipo de formalidades como el vestido blanco y una gran fiesta para celebrar el vínculo.

"Me quiero casar de nuevo. Yo me voy a casar de nuevo y vestida de blanco, aunque sea rídicula. O vestida de crudo, pero me voy a volver a casar (...) me encanta la ceremonia, el anillo", afirmó.

Todo sobre Famosos chilenos