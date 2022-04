Mario Velasco se enteró que era padre cuando su hijo tenía 5 años: "Tenemos una relación linda"

26 abr. 2022 - 18:00 hrs.

El exparticipante de "Yingo" y actual conductor de televisión, Mario Velasco, reveló que supo de la existencia de su hijo mayor cuando este ya tenía 5 años de vida.

Su declaración la hizo en un programa de Zona Latina, en un programa de farándula donde comentaban la historia de Coco Legrand, humorista que reveló que hace dos años se enteró que era padre de una mujer.

Inesperada paternidad

El exchico "Yingo" reveló que Matías, su primogénito, recién lo vino a conocer cuando el menor tenía 5 años. En ese entonces, Velasco rondaba los 20.

"Me siento identificado con la historia que contó Coco, en un proceso en la vida que uno puede retomar la paternidad de otra manera. Él tiene 24, pero en ese entonces era un niño, y yo a lo mejor logré recuperar en parte el tiempo perdido", explicó.

Agregó que agradece a "la familia de él, por el lado de su mamá, de haberme ayudado en eso y no haberlo contaminado, no haberle traspasado información o sentimientos que uno no quisiese".

¿Cómo es la relación padre hijo?

En el mismo espacio, Mario detalló que actualmente con Matías, "tenemos una relación bastante linda, si bien él vive en La Serena y no estamos todo el tiempo que queremos estar, me siento orgulloso de él como ser humano, como profesional".

Asimismo, añadió que con Matías con Julieta, la hija que Velasco tuvo con Carolina Mestrovic, tienen una excelente y fluida relación.

Cuando se enteró de que era padre de Matías, Mario reconoció que sintió miedo, debido a que a sus 20 años estaba sin trabajo, estudiando y con polola. Con la ayuda de su familia, pudo comenzar a forjar el vínculo con su hijo que se mantiene hasta el día de hoy.

"Es un gran regalo para mí, no puedo ser más feliz ni sentirme más orgulloso de su papá. Creo que nos ha ido bien, somos amigos, la diferencia de edad no es tanta, salimos, lo pasamos bien. Ahora nos vamos a pegar un viaje, tienen sintonía con Julieta", cerró.

