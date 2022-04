Hija de Maca Ramis lanza tienda de ropa usada por ella y la ex Mekano: Lo vendió todo en un día

25 abr. 2022 - 17:00 hrs.

Emilia Barrera, la hija mayor de la recordada excoanimadora de "Mekano", Macarena Ramis, a sus 18 años optó por partir con su independencia económica y se lanzó con una tienda virtual, donde vende su propia ropa usada en buenas condiciones.

Barrera, desde pequeña, se ha destacado como una emprendedora. En conversación con LUN, recordó que cuando apenas tenía 12, importaba cosas de China para venderle a sus amigos de colegio.

"A esa edad empecé a traer cosas desde China, como carcasas, collares, era como una mini pyme que tenía (...) Me iba súper bien, pero después llegaron las cosas desde China y se me acabó el negocio", contó.

El emprendimiento de Emilia

En 2021 dio clases particulares de ciencias y matemáticas para niños de quinto básico a cuarto medio, y este 2022, por cosas de tiempo, optó por inaugurar una tienda virtual de ropa usada.

"Un día estaba ordenando el clóset y me di cuenta de que tengo mil cosas que ya no uso y que estaban en súper buen estado, algunas con etiquetas incluso. Le pregunté a mi mamá y a mi hermana chica si a ellas les pasaba igual, y me pasaron su ropa, que estaba impecable", agregó, y así armó un Instagram y este sábado 23 de abril hizo la primera venta virtual, que fue todo un éxito.

Emilia subía a través de historias la ropa, y minutos después le hablaban para pedírselas. Ese día vendió las 30 prendas que tenía disponibles, cuyos precios llegaban hasta los $8 mil.

Con el dinero recaudado, la joven espera a fines de este 2022, al salir de cuarto medio, tomar un viaje celebrando este importante cierre de etapa en su vida.

"Quiero planear un viaje choro. Destino todavía no hay, entonces mejor tener la playa para después decidir bien cuándo y donde", cerró.

