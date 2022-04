"Si no soy de su agrado, no me siga": Los descargos de Marcela Vacarezza tras recibir críticas por una foto familiar

24 abr. 2022 - 10:00 hrs.

Hace unos días Marcela Vacarezza compartió una fotografía familiar tomada el 2012, pero pese al mensaje que contenía la publicación, la psicóloga recibió varias críticas en las que, incluso, la tildaban de "discriminadora" por no incluir a su hijo Benjamín, el niño de origen haitiano que adoptó junto a Rafael Araneda.

"Pensábamos que la familia estaba completa. Éramos felices, pero faltabas tú Benji querido. Hoy SÍ estamos completos", dice el post en el cual se ve al matrimonio Araneda-Vacarezza junto a sus tres hijos biológicos hace 10 años.

Rápidamente, varios de los seguidores de la exMiss Chile cuestionaron la falta de Benjamín en el retrato, aunque el escrito de la fotografía hacía referencia a él y cómo llegó a completar la familia.

"Si no soy de su agrado, no me siga"

Cansada de las injustificadas críticas, Vacarezza reaccionó duramente a través de una publicación y una historia en su Instagram, en el cual dejó en claro su molestia.

"Subí esta foto y me agredieron diciendo que era discriminadora, y otras cosas irreproducibles, porque no salía mi hijo Benji", fue parte del descargo que contiene la misma fotografía y un texto encima de esta.

"Muy pocos se dieron el tiempo de leer. Si no soy de su agrado, no me siga, es fácil. No tengo por qué recibir sus malas energías", agregó molesta.

Finalmente, la madre de cuatro hijos cerró con un "me quedo con los miles de buena onda. El resto bloqueado".

