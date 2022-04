A sus casi 50 años Cameron Diaz sigue deslumbrando con una belleza natural y revela: "Nunca me lavo la cara"

24 abr. 2022 - 21:00 hrs.

Cameron Díaz dejó a un lado el brillo de Hollywood y la fama para dedicarse a su nueva tarea de madre. A sus 49 años, la actriz sigue luciendo radiante, como se puede ver en las fotos tomadas por unos paparazzis que aún la siguen de cerca.

La protagonista de “La Boda de mi mejor amigo” y "Los Ángeles de Charlie" se retiró de la actuación en 2015, después de protagonizar un trío de largometrajes, alegando que estaba demasiado cansada de los viajes para las grabaciones.

Ese mismo año, contrajo matrimonio con el músico Benji Madden. En 2019 tuvo, a través de un vientre sustituto, a su primera hija llamada Raddix.

Actualmente, comparte también su labor de madre con su faceta de escritora y empresaria con una marca de vino orgánico que ella misma creó.

Así luce Cameron Díaz a pocos meses de cumplir 50 años

El diario británico Daily Mail reveló unas imágenes de Cameron Díaz, donde se puede apreciar que a pocos meses de cumplir 50 años sigue siendo la hermosa rubia que deslumbró con su talento en los años 90 cuando protagonizó junto a Jim Carrey “La Máscara''.

Durante su paseo por Santa Mónica, Díaz pareció relajada con un ajustado conjunto deportivo totalmente de negro, que dejaba ver su delgada, pero curvilínea figura, demostrando que se encuentra en buena forma física.

El contraste en su atuendo se lo dio el par de zapatillas deportivas en color rojo que hacían juego con su esmalte de uñas en el mismo tono. La intérprete y modelo estadounidense no llevaba maquillaje y lucía una hermosa piel natural.

Cameron Diaz keeps it comfy while running errands solo in Santa Monica - Daily Mailhttps://t.co/nwrZ8ngPlU — Costa Blanca Info (@CostaBlancaInfo) April 9, 2022

A la actriz se le vio usando en varias ocasiones unos lentes de lectura en montura negra, mientras revisaba su teléfono celular.

El secreto de la eterna juventud

En una entrevista difundida por Page Six, Cameron Díaz habló de su belleza natural y de cómo se conserva tan bien a su edad, sin ser esclava de cremas, ni los cosméticos.

"Literalmente, lo último en lo que pienso a diario... como quizás no en absoluto durante el día, es cómo me veo", dijo. “Literalmente no hago nada. Yo, como, nunca me lavo la cara”.

Aunque no negó que al menos "dos veces al mes" se pondrá uno de sus "mil millones de productos. Una vez funciona, ¿verdad? ¿Eso es todo lo que tengo que hacer?", bromeó.

