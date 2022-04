"Cuando uno no tiene pega, todo sirve": Teresita Reyes sorprende con video trabajando como mesera

23 abr. 2022 - 17:00 hrs.

Durante el pasado viernes, la actriz Teresita Reyes sorprendió a sus seguidores de Instagram con un video en el que aparece trabajando como mesera en un local de la Región Metropolitana.

"Espero que le guste ¿Alguna otra cosita? ¿Quiere más pan amasado?", se escucha decir a la artista nacional mientras deja sobre la mesa una bandeja con un contundente menú, que fue aprobado por la clienta.

"Todo sirve"

Tras terminar de atender a la mujer, Teresita habló a la cámara y manifestó que “cuando uno no tiene pega, todo sirve”.

La publicación generó una ola de comentarios en la que los usuarios aplaudieron su empeño, asumiendo que la intérprete podría estar sin trabajo luego de que se terminaran las grabaciones de la teleserie #PobreNovio. Incluso, hubo quienes apuntaron a que podría tratarse de un nuevo proyecto actoral de Teresita.

"Aprendan, todo trabajo es digno", "vamos que se puede, "Admirable", "Gran ejemplo", "Me tinca que en su próxima teleserie será garzona", son algunos de los más de 500 mensajes que se leen en el post.

Todo era una broma

Pese a la reacción positiva de los internautas, más tarde se dio a conocer que el registro fue parte de una broma de Reyes.

En conversación Página 7, Teresita aclaró lo que se vio en el clip: "Soy actriz, todas estas cosas que hago son bromas… qué voy a estar haciendo leseras a los 70 años”, partió diciendo.

En este sentido, explicó que pese a que no era su intención, sus seguidores creyeron había cambiado de rubro. "Fue una broma y la gente lo tomó en serio. No tengo nuevo trabajo como me comentaron ahí, fue solo una humorada", cerró.

