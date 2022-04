"Hubo una declaración de amor": Montserrat Ballarin revela detalles sobre su historia con Gabriel Boric

24 abr. 2022 - 15:00 hrs.

Antes de convertirse en presidente, Gabriel Boric sorprendió al contar en una entrevista sobre la primera vez que le "rompieron el corazón". El mandatario reveló que la responsable de su decepción amorosa fue la actriz Montserrat Ballarin.

En ese entonces, detalló que todo sucedió cuando ambos eran adolescentes: "Yo estaba en esos tiernos 14 o 15 años y estaba perdidamente enamorado de una chiquilla que todos ustedes conocen, porque hoy en día es actriz y se llama Montserrat Ballarín del Valle", indicó de entrada Boric.

Pese a su declaración, Gabriel confesó que obtuvo como respuesta el rechazo de la actriz. Ahora, Ballarín se refirió a este episodio y entregó su versión de la anécdota.

"Estaba perdidamente enamorado"

"Fui a su casa un día de lluvia. Como que me decidí a decirle todo después de haber pensado y sufrido porque yo era muy tímido. Llegué mojado entero, ella me recibe en la mampara de su casa y yo le digo ‘Montse, te tengo que confesar que —no recuerdo la palabra exacta— estoy perdidamente enamorado de ti’", fue parte del relato que dio Boric.

Luego, vino el rechazo. "Entonces ella me responde con su habitual dulzura, me mira a los ojos y me dice: ‘¡ay! Gabriel, que tierno’, y me dio un abrazo. Y esa es una sentencia de muerte para un joven enamorado", cerró entre risas.

"Yo lo quiero mucho"

A casi 20 años de ese hecho, y luego que Gabriel lo recordara en la televisión abierta, la protagonista de #PobreNovio conversó con Julio César Rodríguez sobre este tema.

"Nos conocemos desde chicos, éramos compañeros de colegio... de toda la vida en verdad", ya que ambos vivían en Punta Arenas, por lo que al Presidente Gabriel Boric "le tengo mucho cariño", partió contando en el programa "Síganme los Buenos".

Consultada por el periodista sobre la declaración de Boric, Monserrat dijo que "esto lo voy a decir solo por qué él lo contó. De esos amores infantiles, debe haber sido como en séptimo básico (...) hubo una declaración de amor ahí, pero no prosperó, era una amistad".

"Yo lo recuerdo como él lo contó. No quieres pololear conmigo, sino que fue una declaración de amor decía, como me gusta o estoy enamorado de ti, y yo le debo haber dicho 'pucha, qué tierno' o no sé... yo lo quiero mucho, pero éramos amigos nomás, no sucedió el romance", agregó la intérprete.

Finalmente, Ballarín sostuvo que con Gabriel Boric "éramos amigos nomás, teníamos un grupo de amigos divertido, harta gente divertida y buena onda. Compartíamos gustos por las mismas cosas".

