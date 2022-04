La sensible perdida familiar que enluta a actor de "Verdades Ocultas": "Por casualidad alcancé a abrazarte ayer"

22 abr. 2022 - 15:00 hrs.

El actor chileno Emilio Edwards se encuentra pasando un complejo momento personal. A través de redes sociales, comunicó a sus más de 90 mil seguidores el fallecimiento de su abuelo.

Quien interpretó a Nicolás en la teleserie "Verdades Ocultas", utilizó su cuenta de Instagram para darle un adiós virtual a su familiar, publicando una foto y un video de ellos juntos con un conmovedor escrito.

"Hombres como tú hay pocos"

"Ya no me va a faltar el tiempo para ir a verte. Te llevo siempre conmigo. Viviste y te fuiste en paz. Y no solo viviste en paz, sino que dejaste vivir en paz (cosa que no se ve mucho hoy), ni te quejabas", partió escribiendo Edwards.

En su mensaje, Emilio recordó los últimos momentos que pasó en compañía de su abuelo. "No alcancé a registrar unas preguntas que quería inmortalizar, pero al menos tuvimos la conversación y me las respondiste todas. Las atesoro en mi alma", señaló.

En la misma línea, el también instructor de yoga expresó que "alcancé a abrazarte ayer, dos veces. Las coincidencias no existen".

Asimismo, hizo una breve descripción de su "Tata": "De mirada azul profundo. Cejas gruesas, amante del mar, la música clásica, el football, los aperitivos, el sudoku, los puzzles, más que leer, estudiabas todos los diarios a diario y fuiste un eterno enamorado de tu mujer", detalló.

Por último, Edwards declaró sentir admiración y orgullo hacia el hombre. "Con tu silencio me enseñaste a discriminar y escuchar y con tu humor negro a opinar de lo serio sin gravedad (sigo aprendiendo). Categórico y tierno. Amable y al servicio; como médico, como padre, como esposo y como abuelo.

"Hombres como tú hay pocos. Te amo tata" cerró al final del texto, recibiendo mensajes de apoyo de sus seguidores y colegas del mundo de la actuación.

