"Voy por vos bebito mío": Rocío Marengo revela que comenzó los tratamientos para convertirse en madre

20 abr. 2022 - 13:00 hrs.

Hace algunos días, la modelo y figura de televisión argentina, Rocío Marengo, manifestó que está realizando acciones para convertirse en madre soltera.

"Quiero ser feliz sin molestar a nadie. Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo. Siento que yo sola puedo y que no necesito atarme", fue lo que dijo en una entrevista a la revista Puerto.

Rocío y la maternidad

Esta semana, la celebridad trasandina publicó en su cuenta de Twitter una imagen, dando cuenta que ya está en tierra derecha para cumplir su deseo de la maternidad.

A través de las historias de Instagram, Rocío subió una imagen en donde aparece sentada en una silla médica, con un elástico médico atado en su bíceps, dando a entender que se está realizando exámenes de sangre.

"Feliz. Paso a paso. Voy por vos bebito mío", escribió sobre la imagen la también conductora de televisión, adjuntando un emoji de una mujer embarazada.

Cabe precisar que en la edición de abril de la revista trasandina Pronto, Rocío Marengo habló en extenso sobre sus deseos de ser madre, confesando que la adopción también está en sus planes para ser mamá.

Enfatizó, en todo caso, que su hijo llevaría su propio apellido. "¡Marengo! ¡Mi apellido! ¡Obvio que si! ¡Es mío sola! Una cosa es ser mi novio, que es pasajero porque hoy está porque hay amor, pero si mañana no está el amor, ¡chau! Y otra cosa es ser padre de un hijo que es para toda la vida. Edu es mi novio! Y nos -a mi bebe y a mí- acompañará mientras esté en pareja", indicó.

Cabe destacar que Rocío Marengo hace 8 años se encuentra en pareja con el empresario argentino Eduardo Fort. Este último tiene 3 hijos fruto de una relación anterior.

