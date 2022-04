Daniela Vega y la posibilidad de comenzar una carrera en la política chilena: "No puedo descartarlo"

19 abr. 2022 - 11:00 hrs.

La actriz chilena, Daniela Vega, se sinceró en una entrevista revelando que a futuro, no descarta incursionar una carrera política en Chile.

Vega, quien se hizo popularmente conocida en el país hace 4 años, en 2018, gracias a su protagónico en la película, "Una mujer fantástica", cobró relevancia pública en la escena nacional como una destacada integrante de la comunidad trans chilena.

El activismo y Daniela Vega

Muchas personas aseveran que gracias a su figura, la Ley de Identidad de Género aceleró su tramitación en Chile. No obstante, en la conversación que tuvo con Ya, descartó identificarse como una "activista".

"El arte, al ser político y una forma de expresión que tiene que ver con la política, te ayuda a hacer un activismo. Por eso digo que soy artista, no activista. No voy al Congreso ni estoy involucrada en organizaciones del quehacer activista, aunque lo respeto muchísimo", indicó.

Reconoció, en todo caso, que en el pasado pudo tener un rol de "activista", ya que ocupó la gran vitrina que tenía "para salir a decir lo que todo el mundo sabe".

¿Daniela Vega diputada?

La actual diputada Emilia Schneider, marcó un hito en la historia de Chile al convertirse en la primera mujer trans en conseguir un escaño en la conformación del Congreso Nacional.

Daniela Vega, eventualmente, podría seguir los mismos pasos que Emilia, de acuerdo a lo que señaló en la conversación, donde no descartó ingresar de lleno a la política nacional.

"No he dicho que no voy a entrar. Me parece que mi rol está bien definido y tengo una carrera que me mueve para continuar. Si tengo alguna inquietud o intención política en el futuro, no lo sé. No puedo descartarlo", aseveró.

Recalcó, en todo caso, que por ahora, al mediano plazo, se encuentra "muy contenta con mis guiones, mis partituras, y mis poemas", por lo que su debut en la política chilena no sería pronto.

