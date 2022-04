"Me daba pánico": Benjamín Vicuña contó terrorífica experiencia paranormal por la que tuvo que cambiarse de casa

19 abr. 2022 - 09:00 hrs.

Una terrorífica experiencia paranormal fue la que vivió el actor chileno Benjamín Vicuña, la cual incluso lo llevó a cambiarse de casa.

La revelación la hizo en un programa de Telefé, en Argentina, donde recordó una antigua anécdota que vivió en Chile años atrás, cuando estaba casado con Carolina "Pampita" Ardohain, y la única hija que tenían era Blanca, fallecida en 2012.

El protagonista de la recordada teleserie de Mega, "Demente", antes de contar su historia aclaró que, "yo soy muy escéptico por decisión porque me dan mucho miedo las cosas que no entiendo, que desconozco, pero se han querido comunicar muchas veces conmigo".

La historia de terror de Benjamín Vicuña

"Yo había sido papá hace poco, vivíamos en una casa, y mis perros ladraban desesperados. Después la cosa se puso pesada. Me empezaron a llamar desde mi casa a mi propia casa", partió diciendo.

Agregó que él levantaba el teléfono, "y no había nadie". Solo escuchaba un ruido raro, y ante los insistentes llamados comenzó a preocuparse y pensó en cómo frenar esta situación.

"Yo era el hombre de la familia. Y dije 'basta, mi hija, mi mujer'. Pero yo no quería ese rol. Era muy cagón y eso me superaba, me daba pánico. Además, era un quilombo cambiarse de casa, pero todos estábamos con mucho miedo", reconoció.

Por lo tedioso que significa un cambio de casa, Benjamín llamó a un sacerdote para realizar un "exorcismo" en su casa. "Llevamos un florero con agua y fuimos por toda la casa bendiciéndola. Él hablaba en latín y yo pensaba que en cualquier momento aparecería un fantasma", rememoró.

"Cuando terminamos me dijo 'no pasó nada de otro planeta, pero te recomiendo que te cambies de casa'. A la semana la dejamos. No podíamos estar más, todos queríamos irnos", finalizó.