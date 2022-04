"Mis clientes no pueden esperar": Helhue Sukni traslada su oficina hasta la clínica donde permanece hospitalizada

15 abr. 2022 - 16:40 hrs.

Un complejo momento de salud es el que atraviesa la abogada Helhue Sukni, quien por estos días se encuentra hospitalizada en una clínica capitalina debido a una infección respiratoria generalizada.

"Me entró un virus o una bacteria, aún no sé bien qué es", explicó en sus historias. "Atacó los bronquios, el pulmón, tengo líquido en el pulmón, tengo pus", detalló la profesional a través de redes sociales.

Sin embargo, esta afección no le ha impedido trabajar, y es que la también conocida "abogada de los narcos", llevó sus carpetas, blusas, aparatos tecnológicos y hasta el Código Procesal Penal para cumplir con sus labores de manera telemática.

"Mis clientes no pueden esperar"

"Es que no puedo parar, mis clientes no pueden esperar", señaló Sukni en díalogo con LUN.

"Mientras mi cabeza esté bien y pueda, yo sigo haciendo lo mío. Como casi todos los días estuve desde temprano con el teléfono y el computador", remarcó.

La profesional aseguró que no le complica continuar con sus funciones. Desde su cama en el recinto médico ha participado de audiencias, un juicio oral y una entrevista por Zoom con el fiscal de un caso. "Cualquier lugar al que voy yo lo convierto en mi oficina", destacó.

En este sentido, reconoció que pese a sus esfuerzos por disimular su condición al momento de conectarse, sus colegas ya están al tanto de que permanece hospitalizada.

"Imagínate, en un juicio oral del miércoles, yo estaba en silencio. Pero de repente vino una enfermera y me chantó un nebulizador. Ahí creo que se dieron cuenta. Menos mal que estábamos terminando el juicio", relató.

Respecto a esta decisión de trabajar durante su recuperación, la abogada fue enfática en cuanto a su postura.

"¿Sabes cuándo voy a descansar? Cuando me muera. Si puedo hacer mi trabajo, por qué no hacerlo. Ahora, si me siento mal, sin fuerzas, ahí no me complicaría. Estando así, sintiéndome mucho mejor, no tengo razones para dejar de trabajar", sentenció.

