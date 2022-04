"Cada día me sentía un poco peor": Millaray Viera actualiza su estado de salud tras contagiarse con influenza

La conductora de televisión chilena Millaray Viera actualizó su estado de salud luego de haber publicado una fotografía desde un centro asistencial.

Durante la tarde del jueves, la también actriz subió una publicación que preocupó a sus fans, ya que aparecía recostada en una camilla y llamaba a vacunarse contra la influenza.

"Cada día me sentía un poco peor"

Luego de publicar la fotografía en la que aparecía en la clínica y en la cual señalaba que se encontraba bien, Viera agregó una caja de preguntas en sus historias de Instagram.

Fue allí que un seguidor le consultó acerca de "¿cómo te sientes hoy?", a lo que Viera respondió: "Hoy bastante mejor. Gracias por preguntar. Ya llevo varios días en esta".

Luego también le preguntaron qué le había pasado, y la conductora de televisión contestó mediante un video.

"Nada grave, chiquillos, nada grave. No estuve hospitalizada ni nada, fui al doctor porque llevaba varios días enferma y cada día me sentía un poco peor, entonces tenía que descartar Covid o influenza", indicó,

Sobre su diagnóstico, dijo que "finalmente tengo influenza, pero hoy día me siento mucho mejor".

"No alcancé a vacunarme"

En cuanto a la publicación que realizó ayer, precisó que "quise hacer ese llamado no para hacerme la víctima, sino porque no me vacuné".

Finalmente, Viera agregó que: "No alcancé a vacunarme, entonces vacúnense ustedes. Es segunda vez que me pasa".

