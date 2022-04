"Colorcito bello": Fernanda Ramírez sorprende con nuevo cambio de look

La actriz chilena Fernanda Ramírez volvió a sorprender a sus seguidores de Instagram con un nuevo cambio de look.

En enero de este año, la actriz, que interpretó a Maira en la teleserie "Demente" de Mega, dejó atrás su característico cabello ondulado y se realizó un corte de pelo junto a un alisado.

"Colorcito bello"

Esta vez, la intérprete, de 31 años, volvió a llamar la atención de sus seguidores con un nuevo tono de cabello junto a nuevos tratamientos capilares que se realizó.

Ramírez publicó una fotografía en su cuenta de Instagram con su nuevo tono y explicó los cambios a los que sometió a su cabello.

"Colorcito bello de @owayoficialchile en las manos de @carmenrosasalonbeauty + tratamiento olaplex y bótox capilar de @tratamientos.phillippa (sic.)", indicó.

Respecto a cómo se siente con el nuevo look, señaló que: "Me encanta como me quedó! Esto es justo después de lavar, secado al natural, sin secador ni nada".

Ahora, su cabello "está sin volumen pero con ondas, con peso y súper brillante, lo amooooo", finalizó.

Fernanda se llenó de buenos comentarios de parte de sus seguidores, quienes elogiaron su nuevo look.

"Qué lindo está tu pelo", "bonita al máximo nomás", "hermosa", "nos encantó" y "guapa como siempre"; fueron algunos de los mensajes que recibió.

