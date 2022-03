Volvió Flaviera: Ingrid Cruz y Patricia Rivadeneira sorprenden con tierno beso en los premios Caleuche

Flavia (Patricia Rivadeneira) y Javiera (Ingrid Cruz) fueron una de las parejas favoritas de la teleserie "Demente" de Mega. En la ficción ambas interpretaron a una pareja homosexual, la cual fue bautizada por el público como "Flaviera".

Tras el fin de la ficción en noviembre pasado, "Flaviera" no se volvió a ver, sin embargo, la noche del lunes la pareja reapareció con un potente discurso y un comentado beso en los premios Caleuche.

"Necesitamos seguir contando historias de mujeres"

En la premiación, Cruz y Rivadeneira fueron las encargadas de presentar la categoría Mejor Actriz Protagónica en el ámbito del Cine.

Las actrices subieron al escenario tomadas de la mano, haciendo alusión a Flavia y Javiera, los personajes que encarnaron en Demente.

"En Chile, el año 2021, 2.530 mujeres entre 14 y 60 años fueron víctimas de delitos sexuales y 57 de femicidios", comenzó diciendo Rivadeneira.

Cruz complementó el mensaje señalando "y la culpa no fue de ellas, ni donde estaban ni como vestían".

"Es por ellas y por todas las mujeres del mundo que necesitamos seguir contando historias protagonizadas por mujeres, historias como "Una mujer fantástica", historias de una nana, historias de una joven y alocada o de un grupo de señoras mayores que se juntan a tomar la once", agregó Rivadeneira.

"Capaz que la siguiente película que se estrene protagonizada por una mujer, sea del primer matrimonio igualitario en Chile", indicó Cruz, para luego tomarse la mano con Rivadeneira y cerrar el discurso con un beso, lo provocó aplausos de los asistentes.

"Aún no puedo creer lo que pasó ayer"

El momento no pasó desapercibido por los fanáticos de la ficción, quienes utilizaron sus redes sociales para expresar su emoción.

"Que hermoso día para quien shippea #Flaviera/ #Rivacruz. Aún no puedo creer lo que pasó ayer. Las quiero mucho", "las cosas como son, ellas llevan la interpretación al otro mundo, al de la vida real, dando fuerza al colectivo" y "ya no sé cuantas veces he visto ese beso, pero me sigo emocionando", fueron algunos de los comentarios que dejó el beso.

