"Trato de ser un aporte": Gabriel "Power" Peralta cuenta cómo es su rutina de madrugada para darle papa a su hija

Gabriel "Power" Peralta, el reconocido bailarín chileno, quien está casado con Michele Jankelevich, madruga todos los días para darle la mamadera a su hija Giselle desde su nacimiento, hace casi cuatro meses, en una rutina que ha adoptado junto a su mujer.

El artista ya está en pie cerca de las 03:30 de la mañana, y con los ensayos de Lollapalooza, ha hecho que apenas esté durmiendo cuatro horas y media al día.

"Desde el 1 de marzo estamos trabajando para el show de Lolla, que son 45 minutos y ha sido un proceso bien intenso. Primero se trabajó la música, después las coreografías, el vestuario y la grabación de las voces", cuenta Gabo a LUN.

"Trato de ser un aporte"

Cerca de las nueve de la noche es cuando Gabriel llega a la casa, luego de una extenuante jornada, así como también la ha tenido su mujer Michele junto a su hija. "Como mi mujer estuvo todo el día con la niña, trato de ser un aporte, entonces hago lo que tenga que hacer", expresó el hermano de Raúl Peralta.

Cuenta que, si bien la pequeña Giselle se duerme entre las 22 y 23 horas, el matrimonio no se duerme hasta las 01:30, que es cuando le corresponde la última papa.

Luego viene la de las 03:30, la que le corresponde al bailarín. "Esa papa me toca darla solo. Mi mujer deja todo preparado, pero créeme, tengo que poner 10 alarmas para despertar", confiesa.

Momento con Giselle

Gabriel tiene una rutina bien marcada con su hija. Como tienen cuna en la misma habitación, la saca de la pieza y le da la leche. No obstante, el verdadero desafío es cuando tiene que hacerla dormir nuevamente.

"Queda muy despierta después de la leche y me dan como las 5 de la mañana en eso, porque a veces se duerme y se despierta. No le bailo para hacerla dormir, lo hago para entretenerla. Para dormirla la paseo, le hago cariño", detalla Gabriel.

Bailes para entretenerla

Michele, la esposa de Gabriel, cuenta que cuando su marido le baila a su hija "es lo más tierno. La deja en el moisés y pone música y le empieza a bailar. La niña lo mira y se ríe".

"Giselle reacciona a los pasos, él cambia de paso y ella se ríe. Es su mejor público. A veces le pone canciones infantiles como 'La vaca Lola' y él baila pasos cool, de coreografía. Eso es para morirse de la risa, ahí me río mucho yo también", cuenta la ingeniera civil.

Sobre su labor como padre, Michele reconoce que él lo hace mucho mejor que ella al momento de hacerla dormir. "No sé por qué a él se le duerme mucho más rápido, no sé si tiene los brazos más grande, pero cuando no llega a hacerla dormir por pega, lo echo de menos", relata.

