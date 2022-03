Un accidente y la muerte de su novia: Las trágicas coincidencias de los 15 de agosto en la vida de Julián Elfenbein

Una fecha que nunca olvidará Julián Elfenbein es el 15 de agosto. En una entrevista, el periodista y conductor de televisión comentó dos coincidencias que se dieron el mismo día antes mencionado, durante los años 1995 y 1996.

Resulta que en el primer año, mientras iba a bordo de su vehículo junto a su novia de la época, María Soledad Aris, protagonizó un accidente.

En la conversación reveló que esa vez fue su culpa. "Un accidente chiquitito, se me fueron los frenos camino a Algarrobo", rememoró.

El otro accidente

Mientras que en 1996, los dos también iban a bordo de un auto al momento del siniestro, no obstante, en dicha oportunidad Aris falleció, tras ser chocados por un furgón manejado por jóvenes en estado de ebriedad.

"Yo despierto con bomberos y un montón de gente, sin entender nada. La Sole al lado mío, la mano tomada, ella se veía bien, yo abro la puerta, me paro y caigo. De repente me suben a una ambulancia y a la Sole no la vi más", narró.

Julián y María Soledad Aris cuando jóvenes

Al llegar a la ambulancia preguntó sobre el estado de salud de su novia, recibiendo como respuesta que se encontraba bien y que sería operada.

En ese momento, una enfermera que estaba a sus pies negó con la cabeza lo que le dijo su colega al conductor, y ahí entendió que su novia había fallecido pasadas dos horas tras el choque. Esto último lo supo después.

Julián y María Soledad Aris

"Ese fue un momento inconmensurable de dolor. Incluso las felicidades máximas mías, como el nacimiento de mis hijos, son incomparables en términos de intensidad con ese grito de dolor", aseveró.

Confesó que tras la muerte de su novia, "me costó mucho querer vivir. Había perdido todo el sentido. Yo me paraba en un balcón y miraba a un parque, pasaba gente y yo me sentía afuera. ‘Todos ellos tienen vida, y yo no’, me decía. Los primeros dos o tres años yo iba al cementerio todos los días".

Esas han sido las únicas dos veces que Julián Elfenbein ha protagonizado un accidente automovilístico en su vida. El mismo día, solo con un año de diferencia.

