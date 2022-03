En Italia y con ceremonia budista: Así será el matrimonio de Francisca Merino con Andrea Marocchino

Francisca "Pancha" Merino reveló que tomó la decisión de casarse por segunda vez en su vida, en esta ocasión con su novio, Andrea Marocchino, con quien ya agendó fecha para agosto, aunque todo "dependerá del Covid y la guerra", dice la actriz.

En el año 2001, cuando la comunicadora tenía 28 años, contrajo matrimonio con el empresario Claudio Labbé, y estuvieron juntos durante más de 10 años, en los que tuvieron tres hijos: Dominic, Amanda y Chloé.

Detalles de la boda

Andrea y Pancha llevarán a cabo su matrimonio civil en Italia, país de origen de Marocchino, pero también realizarán una ceremonia budista en un extemplo en Ivrea, provincia de Turín. Tras el casamiento, la pareja regresará a suelo chileno para oficializar su unión de acuerdo a las leyes locales, consigna LUN.

Se espera que la boda sea íntima; solo con la familia del novio, además de los hijos, la madre, hermanas y amigos cercanos de la novia.

Cuando quedan 5 meses para que se concrete el matrimonio, Merino aún no se ha preocupado de los detalles que más encantan a las novias, como la elección de su vestido y el despacho de los partes de la ceremonia, ya que se encuentra centrada en su negocio de su tienda virtual.

La historia de amor

Hace más de tres años que la pareja se encuentra enamorada, sin embargo, su primer encuentro fue poco común y su unión se debió a un gorro que le prestó la actriz al hijo de Luciano Marocchino.

"Fui a la formula E a un evento. Fui regia, estupenda. De repente, un amigo saluda a un grupo de italianos, yo voy y saludo a todos. Alguien con acento italiano me dice 'qué lindo tu gorro', yo le dije 'te lo presto'", relató Pancha durante su participación en el programa "La Divina Comida".

Cuando quiso tener de vuelta su querido gorro proveniente de México, Merino le pidió al padre de su actual novio que lo llamara para la devolución, sin embargo, el encuentro no se dio hasta que comenzó el Festival de Viña de ese año, donde se reencontraron en la gala de dicho evento.

"De repente entra Andrea, y yo te juro que lo miré y como que me miró. Él siempre me dice que esa vez cuando me vio ahí, él entendió que él me gustaba y yo entendí que yo le gustaba. Y ahí empezamos a salir", dijo la chilena a CHV.

