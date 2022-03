"Llevo 12 horas detenido": Young Cister denuncia que no lo dejan ingresar a España

Este jueves 10 de marzo, el cantante nacional Young Cister tiene agendado su primer concierto en Europa, específicamente en la ciudad de Madrid, España, donde cantaría todos sus éxitos, incluidos los seis más recientes parte de su EP, "LO MAS XULO DE TU INSTA".

Sin embargo, este evento podría verse postergado debido a complicaciones del cantante para poder entrar al país europeo, aun cuando su equipo contaba con toda la documentación pertinente para pasar.

"Llevo 12 horas detenido"

El miércoles, Esteban Cisternas, su nombre real, viajó a Madrid para llevar a cabo su concierto, sin embargo, en la tarde de este jueves sus más de 300 mil seguidores de Instagram quedaron sorprendidos cuando el artista compartió una historia relatando lo que había vivido las últimas horas.

"Llevo 12 horas detenido y probablemente pierda el show en Madrid esta noche", partió diciendo, mientras pedía disculpas a sus fanáticos que esperan con ansias este concierto.

"Tenemos todos los documentos y papeles al día, pero la policía no nos quiere soltar", explicó Young Cister sobre la grave situación que esta viviendo en estos momentos en un país extranjero.

@youngcister

"No entiendo nada"

Momentos más tarde, en otra historia por la misma red social, el cantante pidió ayuda a su público e hizo un llamado a la embajada de Chile en España, para entender y resolver la situación.

"No entiendo nada, recién me entregaron mi celular", terminó informando Young Cister, no obstante, desde esa publicación no se ha sabido más sobre el paradero del artista, tampoco si es que ha podido acceder a alguien que lo ayude y le permita ingresar a Madrid.

@youngcister

Tour por España

Promocionando su último álbum, "LO MAS XULO DE TU INSTA", Young Cister realizaría su primera gira por Europa, presentándose este jueves en Madrid y el próximo 11 de abril en Barcelona; sin embargo, lo vivido recientemente quizás no permitan concretar los conciertos.

ESPAÑITA TOUR ❤️🇪🇸



10/03 MADRID (Antidoto Club)

11/04 BARCELONA (Razzmatazz)



Muy feliz de ir por primera vez por Europa ❤️ — LO MAS XULO DE TU INSTA ❤️ (@jovenciss) February 28, 2022

Repasando sus mejores éxitos, al setlist se sumarían los seis temas de su nuevo EP, entre ellos la canción "Casi Un Amor de Verano", la que en casi dos meses ha superado las 14 millones de reproducciones entre YouTube y Spotify.

En tanto, hace unas semanas, en nuestro país, Young Cister hizo dos conciertos en el Teatro Coliseo presentando su nuevo álbum. En esa misma instancia, el chileno se reencontró en el escenario con su antiguo compañero musical, Polimá Westcoast.



View this post on Instagram A post shared by Flip Noticias 🅕🅛🅘🅟 🅝🅞🅣🅘🅒🅘🅐🅢🧬 (@flipnoticias)

Todo sobre Famosos chilenos