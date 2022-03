"No existen los after": Marcianeke extraña las fiestas hasta el amanecer durante su visita a Argentina

El miércoles, el cantante chileno Marcianeke compartió en su cuenta de Instagram que se encontraba de visita en Argentina.

Sin embargo, su estadía no debería alargarse demasiado, ya que tiene agendado un concierto en el Teatro Coliseo de Santiago para este sábado 12 de marzo.

Todo sobre Marcianeke

Tal como se pudo ver en los videos que el artista subió a sus historias de Instagram, viajó para reunirse con otro gran exponente urbano trasandino como L-Gante, con quien ya se había reunido anteriormente para estrenar una nueva canción, y también el productor chileno Donner.

De acuerdo con los videos que subieron en sus redes sociales, los músicos estaban compartiendo en una fiesta en casa y aprovecharon la ocasión para grabar nuevos proyectos.

"No existen los after"

Pareciera que el encuentro que tuvo con sus amigos no fue suficiente y es que, según la fotografía que compartió pasadas las 5 de la mañana, seguía con ganas de festejar, ya que escribió "aki no existen los after o que jajaja (sic.)".

Si bien en Argentina, desde el año 2007, los boliches, conocidos aquí como discotecas, comenzaron a funcionar las 24 horas del día, esto fue disminuyendo a medida que los peligros en la calle aumentaban. Pero un así, este año la práctica se ha vuelto cada vez más común, aunque de forma diferente que en Chile.

Un ejemplo de esto es Mar del Plata, lugar donde las fiestas comienzan a las 3 de la tarde para dar vida con parlantes y bengalas de colores, y también grandes cantidades de alcohol.

Luego de esto, alrededor de las 20:00 horas, los lugareños se van de la playa para ingresar al "after", en una disco, para seguir disfrutando.

Revisa la historia de Marcianeke

@marcianekeoficial

Recordemos que el oriundo de Talca ya había visitado Argentina para reunirse a finales del 2021 con L-Gante, gran exponente del trap trasandino, con quien se rumoreaba estaba llevando a cabo una nueva colaboración, la primera a nivel internacional del chileno.

Todo sobre Famosos chilenos