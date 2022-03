"Estoy súper contenta": Joven actriz Giulia Inostroza impacta con su cambio de look

La actriz adolescente que cautivó a todos cuando era una niña en "Papá a la deriva", Giulia Inostroza, sorprendió con el cambio de look al cual se sometió esta semana.

La joven que cursa su enseñanza media, compartió con sus seguidores los resultados tras su ida a la peluquería, donde se cortó el cabello y lo revitalizó con unas "baby lights" claras, que le otorgan mayor luminosidad a su rostro.

"Nuevo look"

"Por fin tuve tiempo para volver al estudio (la peluquería), para que le puedan dar más vida a mi pelo con su tratamiento, y estoy súper contenta", dijo en una historia, donde aparece mostrando cómo se ve su pelo sin filtros.

Minutos más tarde, en su perfil de Instagram, subió una foto donde aparece mirando directamente a la cámara, mostrando con un retoque en la imagen, su remozado aspecto.

"New look (nuevo look)", escribió en la descripción de la foto, que le valió miles de likes y decenas de comentarios en donde elogiaron su cambio de cara al nuevo año escolar.

Revisa la historia y la publicación

Deseos a futuro

A mediados de 2021, Giulia Inostroza egresó de octavo básico y semanas después comenzó primero medio, ya que su colegio se basa en el calendario norteamericano para seguir sus clases.

En junio del mencionado año, comentó a Página 7 que se encontraba expectante del futuro que se le avecina, y afirmó que en adelante pretende tener un rendimiento académico de primer nivel, puesto que su gran sueño es estudiar en el extranjero.

"Desde primero medio hacia arriba las notas van a realmente contar. Yo estoy esforzándome mucho para poder estudiar fuera de Chile. Estoy obteniendo dos diplomas, el de Chile y Estados Unidos, entonces me tengo que esforzar mucho porque tengo que sumar muchos puntos. Yo creo que va a ser muy difícil, pero sé que voy a poder hacerlo porque confío mucho en mí", sentenció.

