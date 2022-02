"Es lo que siempre quise": Ingrid Aceitón habla de la felicidad que le trajo su maternidad

Hace casi dos meses, el pasado 12 de enero, Ingrid Aceitón se convertía en madre de Ada Mía, un anhelo que la modelo tenía hace varios años y que finalmente pudo cumplir tras la triste perdida que tuvo en su anterior embarazo.

"Es lo que siempre quise"

En entrevista con Las Últimas Noticias, la joven de 29 años se refiere a lo que han sido estas semanas como madre primeriza de la bebé que tuvo junto a su pareja, el influencer Ignacio Jelves.

"Es lo que siempre quise. Estoy demasiado feliz y estoy pendiente de ella todo el rato. Todo cambia con un bebé. Es súper demandante, te cambia la rutina y de golpe una se empieza a adaptar a este proceso. Es todo nuevo para una primeriza como yo. Pero como te digo, es lo que siempre esperé", dice de entrada Aceitón.

Sobre su maternidad, la exparticipante del reality de Mega "¿Volverías con tu ex?" señala que el cambio de vida fue "fuerte" y que las dos primeras semanas de adaptación le costaron.

"Ada quiere pechuga todo el rato y toda la atención debe ser puesta en ella... Hoy todo está en virtud de mi chiquitita, estoy tratando de aprovechar al máximo este tiempo con ella y descubrir día a día su crecimiento", señala.

"Este embarazo me costó mucho"

En la conversación con LUN, Aceitón repasó los difíciles momentos que vivió al perder a su anterior bebé, Alice, cuando tenía siete meses de embarazo, y la depresión que esto le ocasionó.

"Este embarazo me costó mucho, estuve ansiosa, tenía mucha inseguridad por lo que me pasó con Alice. Tenía muchas ganas de disfrutar el embarazo, pero no pude hacerlo porque se me venían a la cabeza muchas ideas", comentó.

"Por eso quería tener a mi guagua en mis brazos. Eso era lo único que quería. Ahora estoy mucho más tranquila y disfrutando más", dice al declararse feliz con su vida de madre.

"Estoy disfrutando lo más que puedo con mi hija. Mi pareja también está muy feliz, está embobado con la bebé. Ha sido una experiencia súper bonita para los dos", cerró.

