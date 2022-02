Podría ser el padrino de boda: Gino Costa fue el cupido de su ex y la ayudó a encontrar el amor

Cada vez es más común que las exparejas se lleven bien. Pero que un ex te haga "gancho" con tu nueva pareja, sigue siendo extraño. Justamente esto fue lo que hizo el periodista Gino Costa con su ex, la también comunicadora, Bernardita Middleton.

Los dos tuvieron un fugaz, pero intenso romance en 2014, por el cual terminaron "odiándose", reconoció él a LUN. No obstante, trabajaban en el mismo canal, por lo que se vieron obligados a llevarse bien.

Gino "Cupido" Costa

Siendo amigos, en 2017 fueron a una fiesta en donde estaba Juan Pablo San Martín, quien se acercó a Gino para preguntarle sobre su situación con Middleton.

"Estaba en la barra y se me acerca Juan Pablo y me pregunta si yo aún estaba con la Bernardita. Bien rara la situación (...) Me dijo que le encantaba la Berni, pero que no le había hablado. Le aconsejé que la única técnica para conquistarla era quererla mucho. Si se lo demostraba, la conquistaba", recordó.

El consejo le sirvió, ya que el próximo 11 de marzo, Bernardita contraerá matrimonio con Juan Pablo tras cinco años de relación. Gino iba a ser el testigo de la boda, pero por temas de aforo no podrá acudir al casorio, que se realizara en Talca, puesto que la comuna están en Fase 2 del Plan Paso a Paso.

Eso sí, le dieron la opción de ser el padrino del matrimonio por la iglesia. "Siempre lo hemos considerado así. Sé que es inusual y entretenida la historia. A Gino lo queremos ene, nos llevamos súper bien todos", agregó ella.

Para cerrar, Gino aseguró que él y Berni, "representamos como hoy deben ser las relaciones. Quizás si la gente mayor no conciba que expololos se lleven así, pero con esto demostramos que las nuevas generaciones somos más tolerantes y abiertas. Fuimos súper maduros (...) quizás nos equivocamos porque tuvimos una relación romántica que con el tiempo entendimos que era una buena relación de amistad".

