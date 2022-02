Se quemó con café hirviendo: El accidente que mantuvo a Ricardo Vega alejado de las redes sociales

El bailarín Ricardo Vega tuvo agitadas semanas tras el pasado 14 de febrero, el "día de los enamorados", luego que revelara que se encuentra en pareja junto a Julio Allendes.

Vega reconoció a través de Instagram su nuevo romance, el primero luego de su mediático quiebre matrimonial con su compañera de baile, Karen Forcano, con quien estaba desde su adolescencia.

Cabe recalcar que Forcano y Vega siguen bailando a dúo como "Karen y Ricardo", manteniendo una excelente relación laboral que han seguido aprovechando.

La desaparición de Ricardo Vega

Esta semana, Ricardo Vega se había mantenido algo alejado de las redes sociales, preocupando a sus fans que acostumbran a ver contenido de él con mayor periodicidad.

Durante la noche de este jueves 24 de febrero, el joven explicó, en su cuenta de Instagram, a qué se debió su ausencia, revelando que todo fue por un accidente doméstico sufrido a comienzos de esta semana.

A través de una serie de historias, Vega comenzó narrando, "había estado un poco desaparecido de redes sociales porque el día lunes (21 de febrero) me quemé, estaba en Los Angeles (EEUU), me dieron un café y estaba hirviendo".

"Me quemé la boca por dentro y eso, tuve quemaduras un poquito graves, estoy todavía con remedios, mejorándome, aún me cuesta un poquito hablar, me duele, pero ya estamos mejor", agregó.

Ricardo Vega se encuentra radicado en Miami, Estados Unidos, producto de los compromisos laborales que ha desarrollado en dicho país como bailarín junto a Karen Forcano.

