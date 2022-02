"Era una mujer increíble... No sé qué voy a hacer": La emoción de Carlos Caszely al despedir a su esposa

El día martes 22 de febrero falleció producto de un cáncer María de los Ángeles Guerra, la esposa de Carlos Caszely.

Fue en medio del funeral, que se desarrolla esta jornada, que el exfutbolista se acercó a la prensa para agradecer las muestras de apoyo y dedicar un hermoso recuerdo a la mujer que lo acompañó por 50 años.

Las declaraciones de Caszely son las primeras que realiza tras la pérdida de su esposa y en ellas destacó la fortaleza que María de los Ángeles tuvo hasta el último minuto de su enfermedad.

"Una mujer increíble"

"Decir algunas palabras es muy complicado, pero sí lo único que les puedo decir es que era una mujer increíble, una mujer que luchó mucho, una mujer que entregó todo por sus hijos, por sus nietos, por sus amigos. Una mujer que hasta el último minuto estuvo preocupada de todo su entorno", fueron las primeras palabras del exvolante de Colo Colo.

En sus declaraciones, Caszely además compartió una anécdota que le dejó en evidencia la partida de su esposa.

"Me levanto hoy día en la mañana y al afeitarme y mirarme en el espejo, nosotros en la parte de atrás siempre colgábamos los pijamas, y estaba el mío y el de ella no estaba", relató emocionado hasta las lágrimas.

"No sé qué voy a hacer"

La muerte de María de los Ángeles sin duda es un duro golpe, uno que además Caszely aún no sabe cómo vivirá.

"No tengo esa respuesta. Porque todos me han dicho '¿Qué vas a hacer ahora?' No sé qué voy a hacer, no lo sé, no tengo idea. No sé qué va a pasar a la noche, qué va a pasar mañana. La verdad es que no tengo idea", dijo.

"Están los hijos, están los nietos, están los amigos, pero hay algo aquí (se toca el pecho) que es muy difícil de describir. No hay palabras. Ni juntando a Neruda, ni a la Mistral, no hay ni una cosa que puede salir de aquí, que uno pueda decir con palabras lo que siente", señaló sobre al significado de esa pérdida.

"Disfrutar cada momento de la vida"

El "rey del metro cuadrado" también destacó el apoyo de su mujer durante toda su vida de casados y la fortaleza que su mujer tuvo hasta el último minuto de su enfermedad.

"La esposa de un futbolista tiene que ser muy especial, el caso de uno por ejemplo que tuvo la suerte de jugar tanto y no estar los fines de semana, o no estar en algún cumpleaños de un hijo, y ella tenía que hacer de padre y madre. Ella siempre estuvo, ella fue todo, preocupada de todo el mundo, de sus cuatro hijos", dijo sobre el rol de María de los Ángeles.

Posteriormente, el astro reveló una de las últimas conversaciones familias, las que reflejan el modo de vivir que tenía su mujer.

"Cuando nos reunimos todos para compartir esta triste noticia (de la enfermedad), todo el mundo dice 'que haya virgen, que haya una vela, que haya algo'. 'No', dijo, 'no hay nada de eso. Ustedes cuando en la noche miren el cielo van a ver una estrella y la más brillante voy a ser yo que los voy a estar acompañando. Los nietos se quedaron con eso", señaló.

"Yo creo que es un mensaje no solamente para nuestra familia, sino que es un mensaje para todos. Hay que disfrutar cada momento de la vida", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos