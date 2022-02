"Estás on fire": Rosalía sorprende a sus seguidores con un nuevo y radical cambio de look

La tarde del pasado lunes 21 de febrero, la cantante española, Rosalía, causó furor entre los seguidores de sus redes sociales tras compartir fotografías que mostraban su atrevido nuevo cambio de look, que según expertos será tendencia este 2022.

La intérprete de "Saoko" no le tiene miedo a los cambios y en numerosas ocasiones ha sorprendido a sus fans con sus conjuntos, sus uñas e incluso llevando las cejas teñidas de colores fantasía.

Cambio de look

El inesperado cambio de imagen que tuvo Rosalía, la llevó a pasar del color de pelo castaño oscuro a un rojo pasión, tonalidad similar a la que utiliza en su último videoclip.

Sus fanáticos quedaron asombrados por cómo luce este color la española, que en sus fotografías posteadas en Instagram y Twitter, acumuló más de 20 millones de "me gusta" en menos de un día.

"Fitting de lo nuevooooooooo", fue la descripción que escribió la novia de Rauw Alejandro acompañado de unos emojis de sirena y gasolinería.

"Estás on fireeeee con ese look", "diablaaaa", "te queda bien el rojo", "amo mucho, te ves hermosa", "se te ve lindo", "amando fuerte" y "bienvenida al culto de las pelirrojas", fueron algunos de los comentarios de los seguidores de la cantante

Revisa el nuevo look de Rosalía

El nuevo disco de Rosalía

El pasado 2 de noviembre del 2021, la española anunció que pronto comenzarían a salir canciones parte de su tercer álbum de estudio llamado "MotoMami". Desde entonces la cantante ha lanzado adelantos de "Hentai", "Bulería", y "Candy".

Durante las últimas semanas, Rosalía también estrenó el videoclip de "Saoko", tema que hasta el momento tiene 15 millones de reproducciones en YouTube y donde se ve gran uso del color rojo, tal como su nuevo cabello.

El estreno oficial del álbum de estudio está previsto para el próximo viernes 18 de marzo, proyecto que promete ser un autorretrato. "Siempre me he considerado una narradora de historias. MOTOMAMI es la historia más personal que he contado", comentó para la revista Rolling Stone.

Héctor Lavoe, Nina Simone, Patti Smith y Bach, son algunos de los referentes que tuvo Rosalía para crear este álbum que promete estar alejado del concepto que existe tras la industria musical.

Fitting de lo nuevooooooooo⛽️🚨 pic.twitter.com/nDHgS9nf7U — R O S A L Í A (@rosalia) February 21, 2022

Todo sobre Famosos