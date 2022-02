Se lo dedicó a su fallecida hija Blanca: La emoción de Benjamín Vicuña tras competir en su primer Ironman

El destacado actor chileno, Benjamín Vicuña, venía desde hace meses preparándose físicamente para competir en su primer Ironman.

Este fin de semana, en concreto, el domingo 20 de febrero, tuvo lugar la cita deportiva en Argentina, la cual se caracteriza por poner a prueba a sus participantes en tres disciplinas.

Lo anterior porque los inscritos primero deben nadar 1,5 kilómetros (km) en aguas abiertas, luego completar un circuito de ciclismo de 40 km, y por último completar un trote de 10 km.

El Ironman de Benjamín Vicuña

Ese impresionante circuito fue el que pudo completar Benjamín Vicuña, por el cual celebró en su cuenta de Instagram. El actor subió una foto mordiendo una medalla que le dieron por completar su participación, junto a un motivador mensaje.

"La felicidad de cumplir objetivos personales. Las metas están más cerca de lo que uno cree", fue lo que escribió el chileno, recibiendo miles de likes y cientos de comentarios por parte de sus fanáticos.

"Te felicito, es mucho más que un maratón", "quien fuera medalla", "qué grande Benja, vamos por más", "qué guapo", "felicitaciones", "bravo", "a seguir cumpliendo metas", fueron algunos de los mensajes que se repitieron en la publicación.

Revisa la foto

Dedicado a sus hijos

El preparador físico que estuvo a cargo de su entrenamiento, Maximilano Martínez, en conversación con Infobae reveló las primeras sensaciones que tuvo Benjamín al terminar la carrera.

"Su emoción... llorando al final, dedicándoselo a su hija Blanca, a su familia. Para él eso es lo más importante. Y para el deporte, para el Triatlón, para él como artista, fue muy importante su presencia. Él estaba muy emocionado, es la primera vez que hace esto", comentó de entrada.

"Me dijo 'gracias, gracias', estaba muy emocionado y yo también me emocioné. Yo creo que no se lo va a olvidar más. Habló con los dueños del Ironman, con la gente que lo recibió, y él les dijo “quiero seguir estando y ser parte de todo esto", sentenció.

