Las redes reventaron con los videos y fotos virales de Adele disfrutando como nunca desde el centro nocturno gay llamado “Heaven Night Club” de Londres, donde llegó junto a un grupo de amigos que celebraron a su lado sin freno alguno.

Aclamada por millones de fans en todo el mundo, la cantante regresó a Londres para participar en los Brit Awards, donde brilló nuevamente arrasando con tres galardones a mejor álbum, artista y canción.

Y desde su natal ciudad, la artista dio qué hablar al ser el centro de una noche de copas en las que dejó fluir toda su alegría sin reparo. Su novio Rich Paul no la acompañó en esta velada.

La intérprete de “Easy on Me” protagonizó horas de full diversión sin aviso en el centro nocturno londinense. Desde un palco VIP cantaba “It 's Raining Men”, entre la multitud de personas que se encontraban en el sitio.

Más de uno fue sorprendido, pues nadie podía creer que la súper estrella británica estuviera presente en el lugar, al que llegó por la parte trasera un poco después de la medianoche y antes de comenzar el show en vivo.

Después de reír y compartir con su amigos, Adele se lanzó al escenario y allí fue la juez del espectáculo de drags y del “Porn Idol”, en el que haciendo una parodia del “Pop Idol”, en vez de cantar, se desnudan, detalló el Daily Mail al publicar las fotos y videos de la cantante.

Horas antes de aparecer en el local, la súper estrella fue la invitada especial en la pregrabación de “The Graham Norton Show”, donde brilló con sus espontaneidad y ocurrentes respuestas en una velada televisiva en la que lució hermosa con un conjunto en color nude de la firma Fendi, valorada en más de 4 mil 400 dólares.

Y con tan espectacular outfit se apreció abalanzándose sobre un tubo ubicado en el centro de la pista, al que tomó entre sus brazos y quiso bailar simulando a las expertas que dominan esta técnica logrando la ovación del público.

Minutos antes, la intérprete, de 33 años, se había despojado de su lujoso sostén y se solo se quedó con el body negro de transparencia que llevaba debajo.

La hora loca de Adele duró hasta pasadas las tres de la madrugada. Su recordadas resacas del pasado la llevaron a afirmar en octubre de 2021, que se mantendría alejada de la bebida para cuidar su voz y porque luego sufría de ansiedad en las horas siguientes.

El tabloide londinense recordó que no es la primera vez que Adele se ve pasada de tragos en un bar gay. En el 2019, junto a su amiga Jennifer Lawrence, estuvo en el Pieces Gay Bar de New York y las fotos de las famosas tomando, riendo y bailando fueron la sensación de las redes.

And @Adele is on stage at Pieces tonight. Oh boy, this is fun pic.twitter.com/e7fesvNIEI