Con esta foto Kylie Jenner anuncia el nacimiento de su segundo hijo junto a Travis Scott

Kylie Jenner y Travis Scott anunciaron la bienvenida al mundo de su segundo hijo con una tierna fotografía que publicaron a través de redes sociales.

En la cuenta de Instagram de la modelo estadounidense, publicaron una foto en blanco y negro donde se puede apreciar la mano del bebé junto a la que podría pertenecer a Stormi, la primera hija de Travis y Kylie.

En compañía de un corazón azul, es que dieron a entender que se trataría de un niño, hecho por el que la influencer se llenó de felicitaciones y elogios de distintas celebridades y amistades.

Entre los saludos, están los de sus medias hermanas Kim, Kourtney y Khloe Kardashian; la esposa de Justin Bieber, Hayley Bieber; Kris Jenner, y la cantante Normani.

Y aunque todavía no se sabe el nombre, se espera que en las próximas horas o días, se dé a conocer cómo es que llamaron al hermano de Stormi.

Ampliar la familia

Fue en agosto del 2021 cuando se dio a conocer que Kylie Jenner esperaba su segundo hijo junto al rapero Travis Scott, con quien ya tiene a Stormi de cuatro años.

Esta información fue revelada por la revista People. Y aunque Jenner y Scott habían terminado su relación en 2019, prontamente volvieron, agrandando la familia.

Kylie Jenner no esconde su deseo de tener otros hijos y no tiene temor de abordar el tema con frecuencia cuando habla con los medios de comunicación. La joven confesó que quiere una familia grande y, en lo posible, tener siete hijos.

"Quiero siete niños en el futuro, pero no ahora", comentó en una ocasión en un live por Instagram con su amiga Stassie Karanikolaou. "El embarazo no es una broma, es algo serio y difícil. No estoy preparada para eso todavía", añadió.

