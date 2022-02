Marita García cautiva con fotos luciendo su embarazo: "Hermosa con tu guatita"

La actriz Marita García cautivó con tiernas fotos, luciendo su abultado vientre de embarazo en los cordilleranos paisajes del valle de Aconcagua, en la región de Valparaíso, donde reside actualmente.

Imágenes llenas de simbolismos, ya que se las tomó durante el jueves 27 de enero, el mismo día en que ella celebró su cumpleaños 36.

En la galería, luce su vientre en diferentes poses con un largo vestido en tonos blancos, azules y marrones, con la Cordillera de Los Andes como telón de fondo.

"Hermosa con tu guatita"

"Mi cumpleaños 36 y yo soy la envoltura de mi regalo más precioso. Te envuelvo, y a mí me envuelve un halo de amor profundo. Me envuelve la dicha, que convive con la ilusión y a veces con el temor a lo desconocido", comenzó escribiendo en el posteo de Instagram.

Añadió: "Me envuelve la sorprendente experiencia de gestar. Me (nos) envuelven los brazos de mi Esteban Cabezas (su esposo). Me envuelve la gratitud más poderosa que he sentido jamás. Mi cumpleaños 36, en que compartimos este cuerpo cambiante, mi bebé".

El tierno posteo se llenó de comentarios de felicitaciones por parte de sus fans, quienes elogiaron sus palabras a semanas de dar a luz por primera vez.

"Pronto recibiremos ese gran regalo", "a puro celebrar la vida", "feliz vuelta al sol", "estás hermosa con tu guatita", "cuánto amor en esa pancita que gesta y protege a tu hijito", "hermosa"; son una muestra de los mensajes que se pueden leer en el posteo.

Junta con Viviana Rodríguez

Hace algunas semanas, Marita García recibió la visita de nada más ni nada menos que la actriz Viviana Rodríguez, con quien compartió varios años en la teleserie "Verdades Ocultas".

El encuentro lo documentaron en una publicación de fotos que la misma Marita subió a su cuenta de Instagram, en donde Rodríguez aparece tocándole el vientre a su colega y amiga.

"Dulzura. Dulce es la amistad profunda que tengo con esta tremenda mujer Viviana Rodríguez. Dulce es la espera de nuestro primer bebecito. Dulce es enero, el mes en que cumpliré 36 años", apuntó en el pie de la foto, que obtuvo cerca de 20 mil 'likes', sobre todo de los más nostálgicos de la teleserie.

