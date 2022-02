Janine Leal se acercó a un cóndor y fue mordida en la mano: "Hice todo lo que no hay que hacer"

La conductora de televisión de origen venezolano, Janine Leal, vivió una tensa situación con un cóndor: el animal del escudo nacional chileno le dio un picotón en la mano.

En conversación con LUN, Leal confesó que es una amante de los animales. Tanto así, que aseguró que "vería un puma y lo abrazaría".

Todo ocurrió hace unos días, mientras estaba en el departamento de un amigo, ubicado en la comuna de Lo Barnechea, cuando divisó a unos cóndores desde la ventana.

"Hice todo lo que no hay que hacer"

"Llegaron dos cóndores, una hembra y un macho, que al parecer son visitantes frecuentes de ese edificio. Todos quedamos muy asombrados porque eran grandes y al parecer, muy relajados", contó, revelando que incluso la hembra bajó al jardín del inmueble.

Cuando vio al animal se acercó y el cóndor hizo lo mismo. En ese momento, recordó que "le extendí la mano izquierda y yo creo que pensó que le iba a dar comida porque '¡pum!', me agarró el dedo índice".

"Me asusté, pero en vez de tratar de sacar mi dedo de un tirón, lo dejé ahí. Luego le mostré la mano derecha como para distraerla y ahí me soltó. Fue como un momento de conexión, porque mientras me tenía el dedo agarrado sentí que me miraba con sus ojos rojos y yo a ella", reflexionó.

El resultado de este encuentro terminó con su dedo ensangrentado y una pequeña herida. "Nunca pensé que iba a pasar eso, pero no me aguanté. Hice todo lo que no hay que hacer. El dedo me sangró harto, pese a que fue una picadura bien gentil", cerró.

Cabe destacar que la recomendación de los expertos es nunca alimentar a los cóndores, debido a que la conducta de estos animales puede verse alterada.

El cóndor se puede acercar a zonas urbanizadas en búsqueda de alimento, si ves alguno, ¡no te acerques, ni les des comida! Para evitar que ellos se alejen de su hábitat natural. ¡Corre la voz y cuida nuestra fauna! #ChileLoCuidamosTodos 💪 pic.twitter.com/lMYxgCgW2t — Ministerio del Medio Ambiente (@MMAChile) January 8, 2019

