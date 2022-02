"No tengo miedo a la calle": Marlene de la Fuente ingresó a clases de boxeo tras sufrir dos asaltos en 6 meses

La periodista Marlene de la Fuente, influencer de redes sociales, en menos de 6 meses sufrió dos robos tipo "lanzazos" y un intento de asalto mientras estaba en su vehículo.

"Después de cada evento traumático me sentía temerosa y muy vulnerable en la calle", comentó a LUN. Por lo anterior, tomó una decisión para poder defenderse ante un eventual nuevo atraco: ingresó a clases de boxeo.

Marlene y el boxeo

Quien es recordada por deslumbrar con su look en varias galas del Festival de Viña, mientras era la esposa del periodista Iván Núñez, reconoció que "quería aprender a pelear, a defenderme de los ataques y encerronas que he tenido en el auto. Mi primera motivación fue la defensa personal".

Cuando ingresó a las clases, "lo único que pensaba era en aprender a boxear para darles una golpiza a los que se metieran conmigo. Pero a la larga aprendí mucho más que eso", reflexionó.

Ahora, luego de varios meses entrenando, afirmó que se siente más segura en la calle: "En esta disciplina no solo entrenas el cuerpo, sino mucho la mente. Además de aprender a cómo golpear, lo que más he trabajado es el tema de autocontrol y de anticipación".

"Quiero decir que ante un posible ataque no me tiraré encima de un delincuente, todo depende de la necesidad del momento. Y ante eso estaré preparada para no salir tan trasquilada. Las mejores peleas son las que se evitan", reflexionó.

Ejercicio de cuerpo y alma

Marlene profundizó sobre el deporte que está entrenando actualmente, aseverando que "lo mejor es lo que sucede en tu mente cuando dejas que el boxeo te enganche".

"Te desestresa, te aparta de los malos pensamientos, estás en posición de ayuda y mejora el humor. Te sientes realizada, te quieres comer el mundo y te sientes capaz de cumplir cualquier sueño. Entre otras cosas, ya no tengo ese miedo a la calle", ahondó.

A modo de balance, concluyó que "estoy muy agradecida del boxeo, me ha ayudado mucho y también me ha permitido compartir con mis hijos, quienes también están practicándolo. Me ha generado también nuevas ideas. Mi sueño para este año es tener un combate amateur".

