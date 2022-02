"Hay que aprender a sanar": Hija de Nicole Pérez lanza potente mensaje de amor propio y autoestima

Isidora, la hija mayor de Nicole Pérez, la recordada "Dra. Cahuín" de "Mekano", publicó un potente mensaje de amor propio en su cuenta de Instagram que se llenó de likes y comentarios.

La adolescente se hizo conocida en el medio chileno luego que ella misma expusiera que padece alopecia, perdiendo por completo su cabello hace algunos años.

La primogénita de Pérez subió una imagen en blanco y negro a su red social, junto a una larga descripción que resume cómo se ha reconciliado con su cuerpo e imagen de sí misma.

"Entendí que si yo me amo, todos me amarán"

"Hay que aprender a sanar. Hoy esa frase rondaba por mi cabeza y me di cuenta de que no necesito kilos de maquillaje para sentirme bonita. Después de todo lo que he pasado, he logrado entender que todo tiene un porqué y mi porqué es que aprendí a tener amor propio, aunque algunos días es más difícil", indicó de entrada en el posteo.

Añadió que "entendí que si yo me amo todos me amarán. Lo importante no está en el exterior, sino en el interior, por mucho tiempo me aferre a la frase '¿por qué a mí?'. Y la respuesta es fácil, son lecciones de la vida que te hacen ser más fuerte, te hacen madurar y ver el mundo diferente".

"Yo sé que cuesta amarse, pero les aseguró que cuando se logra sientes un alivio hermoso. Tarde o temprano se encontrará la razón de la pregunta", agregó.

Isidora concluyó agradeciendo "a todo lo que me ha pasado y sí, gracias a todo, aunque me las haya sufrido todas. Puedo comprender que hay cosas en la vida mil veces más importantes que un pelo bonito, una cara bonita o un cuerpo bonito".

Nicole Pérez comentó el posteo de la joven, llenándola de elogios. "Eres hermosa, y como ya te lo he dicho, eres una mujer con propósito y tú lo sabes. Te amo mi reina Águila, mariposa", apuntó.

Ese mensaje se mezcló con los más de 50 que recibió, todos llenos de apoyo para la adolescente, recalcando lo valioso de su mensaje sobre el amor propio.

