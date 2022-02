"Ahora a recuperarme": Laura Prieto debió ser infiltrada tras sufrir fuertes dolores que le impedían trabajar

La modelo Laura Prieto, que lleva más de una década siendo conocida en Chile, compartió con sus miles de seguidores un problema de salud por el que debió ser sometida a una intervención médica.

A través de historias de Instagram, la uruguaya comentó el padecimiento que la llevó a la clínica, teniendo que ser infiltrada y sufrir mucho "dolor", de acuerdo a lo que comentó en sus redes sociales.

La enfermedad de Laura

De acuerdo a su testimonio, Prieto padece de hiperlordosis, diagnóstico que se caracteriza por una curvatura excesiva de la columna vertebral en la espalda baja.

Con su humor característico, la exchica reality señaló que por esa razón tiene "el trasero paradito". Sin embargo, explicó que "eso trae varias complicaciones. A mí me están dando dolores de espalda baja hace ya más de un año, pero este último mes han sido insufribles".

Debió ser infiltrada

Comentó que tan fuertes han sido los dolores, que incluso estas últimas semanas ha tenido que parar trabajos por las crisis que ha padecido. Para subsanar la situación, optó por someterse a una infiltración, procedimiento en donde inyectan analgésicos para paliar el malestar.

De hecho, el procedimiento médico se llevó a cabo el martes 1 de febrero. En otra historia de su Instagram, comentó que "estuvo heavy la infiltración".

Luego reflexionó y señaló que "no sé si serán tensiones que vas cargando a lo largo de la vida, pero como que hice catarsis y dolió mucho. Ahora a recuperarme, espero que no me duela más por un buen tiempo".

El sitio médico Mapfre señala que el efecto de la infiltración se hace evidente horas después de la inyección, y no se recomienda que la misma articulación reciba analgésicos más de cuatro veces al año.

Historia de Laura Prieto

