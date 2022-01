La actriz que participó en “Demente”, Fernanda Ramírez, dejó completamente atrás su personaje de la teleserie, sometiéndose a un radical cambio de look.

Ramírez dejó el pelo ondulado que la caracterizó en su rol como Maira en la mencionada ficción nocturna, y optó por cortarse una melena y dejarse el cabello totalmente liso.

"Me aburrí de los rulos", escribió la intérprete de 30 años en una selfie, en donde aparece mirando directamente a la cámara, apuntando con una flecha su nuevo corte de pelo.

Hace algunos meses, la actriz sorprendió a sus seguidores al hacer su propio "remake", a través de fotografías, de la icónica película "Mujer Bonita".

Allí apareció totalmente maquillada, haciendo el personaje de Julia Roberts, y a muchos les gustó como se veía, ya que ella no acostumbra a lucir con cosméticos, puesto que ha privilegiado llevar un estilo "al natural".

Sin embargo, encantó tanto a sus fans como "Pretty Woman", que en una ronda de preguntas y respuestas que realizó en agosto de 2021, fue consultada sobre si ha considerado el incluir maquillaje dentro de su rutina diaria.

"¿Por qué no te maquillas un poquito? Un abrazo, hermosa y talentosa mujer de luz", fue lo que le preguntaron, a lo que ella respondió con toda sinceridad.

"Pienso en los 25 minutos que me demoro en desmaquillarme, en que me salen muchos granitos después, y me da paja. Encuentro fatal, además, el acostumbrarme a verme ‘mejor’ con maquillaje", cerró.

