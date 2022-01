"Te queda increíble": Vanesa Borghi sorprende a fans luciendo veraniego corte de pelo

La modelo y conductora de televisión, Vanesa Borghi, se llenó de aplausos tras mostrar un radical cambio de look en su cuenta de Instagram.

Borghi, tras años de llevar el cabello largo, tomó la decisión de cortárselo por sobre los hombros, dejándose una corta melena castaña con algunos mechones de pelo rubios.

Vanesa primero hizo una historia en donde lució su corte a través de una selfie, escribiendo "cambios", y agradeciendo a su estilista por el corte, ya que aseguró que le "encanta".

Luego hizo publicaciones en su perfil de Instagram, en donde sus seguidores solo tuvieron elogios para ella. "Me encantó", "te queda increíble", "está muy bonito", "te ves más joven", "guapísima", "te pasaste", son algunos de los mensajes que se pueden leer en el posteo.

La operación de Vanesa Borghi

Por otra parte, Vanesa Borghi, ocupó el primer fin de semana de este 2022 para hacerse una operación que había pospuesto desde hace tiempo. La trasandina asistió a una clínica del sector oriente de la Región Metropolitana para extirparse un mioma, tumor no cancerígeno que tenía ubicado en el útero.

Tras el procedimiento, Borghi contó a LUN que el equipo médico se dio cuenta de que tenía endometriosis, lo que significa que el tejido que recubre su útero crece fuera de este, por lo que también aprovecharon de solucionarlo.

La operación del mioma le permitiría, de acuerdo sus propios dichos, convertirse en madre. "Se supone que ahora, si está todo bien, no necesitaría ningún tratamiento. El doctor me dijo que fuera paso a paso, pero que gracias a la cirugía ahora sería mucho más fácil, así que estoy súper contenta".

Por ahora, no está en sus planes inmediatos quedar embarazada, pero reconoció que a futuro "quiero ser mamá y por eso tengo que cuidar mi salud, porque ya tengo 38 años. Hace rato que tengo ganas, en algún momento probamos pero no funcionó. Hay que tener fe".

"A veces no hay que pensar tanto en plazos. Me he dado cuenta de que cuando eso pasa, la cabeza controla todo. Cuando uno se relaja se da más fácil. Quizás, cuando sienta que quiero ir por otro método que no sea el tradicional se hablará, pero no quiero ponerme una meta", cerró.

Vanesa Borghi está casada desde 2012 con el ingeniero civil chileno Danilo Sturiza.

