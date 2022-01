"Debe entender el peso de ser quien es": La advertencia de Cecilia Bolocco a su hijo antes de ir a fiestas

Cecilia Bolocco confesó en un programa de televisión la "advertencia" que le ha realizado a su hijo, Máximo Bolocco, al momento de salir a fiestas y juntas con sus amigos.

La ex Miss Universo de 1987 reveló que el joven de 18 años es "peligroso", ya que de acuerdo a sus palabras, "le gusta mucho el carrete".

La "advertencia" de Cecilia

Pese a que encuentra que su hijo es muy bueno para salir, ella no se opone a que Máximo sea así. La personalidad del joven es opuesta a la de ella, quien reconoció que en su juventud no iba tanto a fiestas, por el hecho de que "siempre pololeé".

Si bien no coarta sus ganas de salir, le ha efectuado una serie de "advertencias" para que se cuide, considerando que se ha convertido en un influencer en redes sociales.

"Me tiene que cumplir en el colegio y que no me vaya a dejar ningún problema. Él debe entender el peso de ser la persona que es, porque es una persona pública, por herencia. Mala cue...", señaló la diva.

Agregó que ser una persona conocida a su corta edad "tiene ciertas bonanzas", pero que también tiene que estar consciente que tiene sus costos asociados.

"Me tengo que limitar cosas"

Al respecto, Máximo confesó que "a veces me tengo que limitar a cosas que el resto hace en Instagram, mandarme una cagada piola, que me vean en ciertos lugares, no sé. Pueden quedar cagadas en todas partes y si estás involucrado, jodiste".



