El último mensaje que Bob Saget envió a su hija antes de morir: Así se despidió el actor de "Full House"

La repetina muerte de Bob Saget, recordado protagonista de la serie estadounidense "Full House", conmueve al mundo del espectáculo. Fue su hija mayor, Aubrey Saget, quien reveló la última conversación que tuvieron antes de ser localizado sin vida en la habitación de su hotel en Florida.

Saget, de 65 años, falleció en el hotel en el Ritz-Carlton en Orlando, después de realizar su stand-up "I Don't Do Negative Comedy Tour" el sábado por la noche. La policía informó sobre el hallazgo, sin dar detalles sobre la causa de su muerte.

Earlier today, deputies were called to the Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes for a call about an unresponsive man in a hotel room. The man was identified as Robert Saget & pronounced deceased on scene. Detectives found no signs of foul play or drug use in this case. #BobSaget pic.twitter.com/aB1UKiOlmi — Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) January 10, 2022

Tributos a Bob Saget se viralizaron en las redes

Tras el anuncio, las redes sociales se llenaron con mensajes para rendirle tributo. En un comunicado oficial, citado por CNN, la familia de Bob Saget aseguró que "él lo era todo para nosotros y queremos que sepa cuánto amaba a sus fanáticos, actuando en vivo (...)".

Aunque hicieron un llamado a respectar su privacidad en este duro momento, invitaron a sus seguidores a "unirse a nosotros para recordar el amor y la risa que Bob trajo al mundo".

Por su parte, sus compañeros de "Full House", John Stamos y Candace Cameron, también se pronunciaron. "Estoy roto. Estoy destrozado", escribió Stamos en Twitter; mientras que Cameron afirmó: "Bob fue uno de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida".

I am broken. I am gutted. I am in complete and utter shock. I will never ever have another friend like him. I love you so much Bobby. — John Stamos (@JohnStamos) January 10, 2022

I don’t know what to say 💔. I have no words. Bob was one of the best humans beings I’ve ever known in my life. I loved him so much. — Candace Cameron Bure (@candacecbure) January 10, 2022

El último mensaje del actor de "Full House"

A hora de conocerse la muerte del comediante, su hija Aubrey Saget, de 34 años, publicó una captura de pantalla del mensaje en su historia de Instagram. Sin mayores detalles, la joven compartió las últimas palabras de sus papás.

"Gracias. Te amo. ¡Tiempo de la funcion!", se lee en la imagen, donde se puede ver que ella editó su respuesta.

Según New York Post, Aubrey es la mayor de las tres hijas que el actor tuvo en su primer matrimonio con la guionista y exabogada Sharri Kramer, de quien estaba separado desde 1997.

