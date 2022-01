Invitó a sus seguidores a hacer lo mismo: Amaya Forch sube foto "sin filtro" con importante reflexión

La actriz y cantante chilena Amaya Forch sorprendió a sus fans de Instagram, al invitarlos a un "desafío" o tendencia a la cual ella misma quiere sumarse este 2022.

Lo anterior porque la artista nacional planteó a sus casi 300 mil seguidores que por todo este año, al subir fotos o videos a sus redes sociales, no utilicen ningún tipo de filtro y que opten por no retocar de ninguna forma las imágenes.

El anuncio lo hizo en una publicación donde aparecen dos fotos: una de ella con filtros y otra sin, aunque con los ojos maquillados.

"Un año sin filtro"

"Propongo un año sin filtro, sin miedo a que la vida nos suceda. Propongo que la risa se nos desborde, que el amor nos invada, que la pena nos ayude a aprender. Propongo nos tomemos la libertad de simplemente ser", señaló.

Su desafío recibió miles de 'likes' y decenas de comentarios por parte de sus fanáticos, quienes valoraron su apuesta y la aceptaron de cara a este nuevo año.

"Rompamos las cadenas", "lindo pensamiento", "magnífica decisión", "sin filtros no más", "acepto feliz tú propuesta", "seamos más humanos", "regia", "siempre tan linda", son parte de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

Revisa la foto de Amaya

El cambio de look de Amaya

A mediados de diciembre de 2021, Amaya recortó su melena rubia, y optó por cortar su cabello por sobre las orejas, y oscurecerlo a tonos castaños, con una gran chasquilla que recubre toda su frente.

"Cortar por lo sano. Hace rato que quería cortarme el pelo (...) Estoy feliz, hay que puro atreverse a hacer lo que queremos y nos hace felices. TzaoPelolais (Chao 'pelolais')", escribió al pie de la galería de imágenes.

"Me encanta", "de impacto", "siempre guapa", "me gusta", "te queda brutal", "te quedó espectacular", "regia estupenda", "te ves hermosa", son algunos de los comentarios sobre su cambio de look.

Revisa la publicación

Todo sobre Famosos chilenos