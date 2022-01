"Me trae recuerdos de mi infancia": Estadounidense Japi Jane se cambió a un condominio de casas sin rejas

Jane Morgan, la estadounidense dueña de las tiendas de juguetes sexuales "Japi Jane", encontró en la Región Metropolitana un hogar que le recuerda a su natal Missouri, en Estados Unidos.

¿La razón? Morgan, que es madre de un niño de cinco años, optó por irse a un condominio en la comuna de La Reina, cuya particularidad es que las casas del recinto no tienen rejas interiores, y así su hijo puede deambular tranquilamente por el lugar.

"Me gusta muchísimo que este condominio sea un espacio cerrado en el que él puede salir de la casa sin tanta preocupación. Llega con su triciclo y no lo tiene que esconder ni nada, lo deja en la puerta y eso es súper rico porque al final es tener un relajo", dijo en una conversación con LUN.

"Todo es muy seguro"

Su nueva residencia, aseguró que le trae "recuerdos de mi infancia y mi juventud, porque en Estados Unidos no se ocupan rejas como aquí, el vecino podía caminar y tocar mi puerta directamente y dentro del condominio pasa igual, los hijos de los vecinos vienen y tocan la puerta o entran directamente. Me encanta ese sentido de no estar solos y que podamos sentirnos seguros".

Pese a que su casa no tiene cierre perimetral, Jane reconoció que en su mente no existe el temor a ser víctima de un robo.

"Aquí todo es muy seguro. Son 17 casas pareadas y cada una tiene su propio patio. En la entrada principal hay un cuidador, los vecinos siempre están alerta y la seguridad ciudadana pasa constantemente. Es un lugar donde hay muchos condominios y es una comuna muy tranquila. No estamos pensando constantemente que si dejamos la bicicleta me la van a robar", agregó.

En el sector la reconocen como la dueña de "Japi Jane", y sus vecinos ya le han comprado varios de los artículos que vende.

"Yo llegué en mayo (2021), pero de a poco se han ido soltando y ya varios tienen de mis productos. Todos saben de 'Japi Jane' y les encanta, se echa mucho la talla sobre el sexo, los juguetes, y si vamos a tener un asado, se habla del 'asado vibrante', siempre con la broma que es muy típica chilena", cerró.

