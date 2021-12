Director de "Big Little Lies" muere repentinamente a los 58 años: Esto es lo que se sabe sobre Jean-Marc Vallée

El director de cine y televisión Jean-Marc Vallée murió a los 58 años, después de tener numerosos éxitos como la serie de HBO, "Big Little Lies" y la película "Dallas Buyer Club".

El afamado director tuvo participación en ambiciosos proyectos de la pantalla grande y chica, que lo llevaron a ganar un Emmy y a recibir varias nominaciones a los premios Oscar.

Matthew McConaughey, Jared Leto, Reese Witherspoon, Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Naomi Watts y Nicole Kidman están entre los personajes del mundo del entretenimiento que estuvieron en algunas de sus producciones, detalla el Daily Mail.

Vallée murió en su cabaña a las afueras de la ciudad de Quebec, en su natal Canadá. Es poco lo que se sabe respecto a cuáles fueron las causas del deceso del cineasta.

El portal especializado Deadline sostiene que tanto sus familiares como asesores profesionales se encuentran consternados por la noticia y se describen en "estado de shock". La tragedia tuvo lugar el 25 de diciembre, en el contexto de las fiestas navideñas.

Los inicios en el espectáculo del director de "Big Little Lies" se dieron con cortometrajes hasta que saltó a los largometrajes con "Black List", en su debut de 1995. Títulos como "C.R.A.Z.Y.", "Cafe de Flore" y "Sharp Objects" fueron trascendentales en su carrera.

"Cineasta brillante, un talento fenomenal que infundió a cada escena una verdad emocional y profundamente visceral. Estamos consternados por la noticia de su repentina muerte y expresamos nuestro más sentido pésame a sus hijos, Alex y Émile, su familia y su socio productor desde hace mucho tiempo, Nathan Ross”, expresó HBO a través de un comunicado.

Bumble Ward, quien fungía como representante del director de "Big Little Lies", escribió en su cuenta de Twitter: "Lo que quizás no sepas es que era dulce y amable, lleno de gratitud, recordaba cumpleaños y enviaba mixtapes increíbles, sin dejar de ser un genio creativo. Descansa en paz".

Still in shock over the news that Jean-Marc Vallée has died. What you may not know is that he was sweet and kind, full of gratitude, remembered birthdays and sent awesome mixtapes, while still being a creative genius. Rest In Peace. https://t.co/bArUdskM0i