"A no rendirse": El tierno saludo de Bárbara Rebolledo por gran logro de hija de su pareja

Un feliz momento se encuentra viviendo la comunicadora y actual convencional constituyente, Bárbara Rebolledo, debido a que una de las hijas de su pareja, logró rendir exitosamente su examen de grado.

En su cuenta de Instagram, Rebolledo subió una foto abrazando a la futura abogada, justo afuera de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile.

"A no rendirse"

En la descripción escribió: "¡Tremenda emoción! ¡Qué orgullo más grande! Mi Piti grande lo logró. Aprobó su examen de grado con doble distinción. Trabajó, estudió de sol a sol y nunca bajó los brazos. Es una guerrera que persigue sueños y los cumple".

"Siempre digo que soy mala para llorar... solo me sacan lágrimas los niños y los deportistas cuando llegan a la meta, pero ayer, no pude contenerme. Todo mi respeto, admiración y orgullo. Te quiero infinito y suerte en este nuevo vuelo. Cuida tus plumas porque las necesitarás para el próximo viaje. A no rendirse y a soñar 'por ti'", agregó.

La descripción se llenó de comentarios de parte de sus seguidores, quienes valoraron el hecho que celebrara el gran logro obtenido por una de las hijas de su actual pareja.

"Me emociona el amor que irradias por esta 'hija', el amor, el corazón, no tiene sangre", "felicitaciones", "éxito", "muchísimas felicidades", "qué lindas", "qué orgullo", "lloro de la emoción", son algunos de los comentarios recibidos por Bárbara.

Quien también agradeció fue la futura abogada, que le dejó un largo mensaje a Bárbara. "Gracias por ser mi apoyo incondicional este año, por estar al pie del cañón en cada minuto que necesité, por darme las energías cuando sentía que ya no las tenía. Por demostrarme que yo puedo sola y no necesito a 'nadie' para valorarme a mi misma", indicó primero.

"Me has acompañado a lo largo de todos mis años, dándome herramientas para poder construir mi camino. Si bien llegue hasta acá sola, no lo podría haber logrado sin las personas que me apoyaron, y sobre todo sin TU APOYO. ¡Aprendí de la mejor guerrera (tú), a enfrentarme a la vida y sobreponerme ante la adversidad! Te quiero infinito", cerró.

