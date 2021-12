En un mes se contagió de Covid-19 y enfrentó la muerte de su madre: El complejo momento de Mane Swett

Un difícil mes de noviembre fue el que tuvo que enfrentar la actriz chilena María Elena "Mane" Swett, puesto que además de contagiarse de coronavirus, también vivió la muerte de su madre.

Recordemos que la actriz, quien se encontraba trabajando en un programa de CHV, tuvo que ausentarse producto de la enfermedad, la cual reconoció que la tuvo muy preocupada.

"Lo pasé pésimo"

"Fue súper duro, me dio faringitis y perdí la voz. Me alcancé a asustar porque no me mejoraba. Lo pasé pésimo, contagié a mi hijo y lo cuidé también", indicó a LUN.

Actualmente, pese a que volvió a la televisión, sigue en proceso de rehabilitación. "Creo que voy en el 50% (de la recuperación). Noto que la voz no tiene tal potencia. Una de las cosas que más me han afectado son las lagunas mentales cortas. Estoy contenta de haber vuelto a mi trabajo y haber sobrevivido a esto", añadió.

"Siento que no me fui un mes, sino que un semestre. Esa primera semana de vuelta a grabar a veces me ahogaba y hacía un gesto de tiempo, y me nebulizaba rápidamente, o si me atoraba me esperaban a que tomara agua", agregó.

La muerte de su madre

A fines de noviembre, cuando ya estaba recuperada del Covid-19, una dura noticia la remeció nuevamente, ya que su madre lamentablemente falleció.

"Cuando me volví a parar, cuando ya llevaba casi un mes, se murió mi madre. Fue el sábado (27 de noviembre) antes de volver a grabar. Fue un golpe al suelo de nuevo", aseguró.

La actriz no quiso tomarse un duelo laboral, sino que decidió volver a su lugar de trabajo "por voluntad propia", afirmó.

"Hice el funeral y volví. Mi madre fue una mujer muy luchadora. Después de tanta batalla, y no volver a lo que me hace mantener a mi hijo. Era lo que tenía que hacer. Pararse de algo así son años y el programa termina. Volver a pararse después de esto ha sido un ejercicio de fortaleza gigante. Me siento orgullosa", reflexionó.

"Estoy tranquila, llevo el dolor y sé que mi mamá está mucho más tranquila donde está, en el cielo", finalizó diciendo.

