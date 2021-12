Coldplay en Chile: Así puedes comprar tus entradas en la venta general para la segunda fecha

Los fans de Coldplay se juegan todo este viernes. Hoy se abre una nueva oportunidad para conseguir entradas al Music of the Spheres World Tour que llegará a Chile en septiembre del 2022.

"Humankind", "Let Somebody Go" e "Infinity Sign", son algunas de las canciones que podrás escuchar el próximo 24 de septiembre en el Estadio Nacional. Además, en esta ocasión tendrán de invitada en el escenario a la artista cubana de pop, Camila Cabello.

¿Cuándo comienza la venta para la nueva fecha?

La venta para la segunda fecha de Coldplay en Chile comienza este viernes 17 de diciembre a las 11:00 horas. Cabe recordar que el jueves 16 de diciembre se realizó la preventa.

Revisa los valores

¿Cómo comprar entradas?

Para comprar las entradas debes ingresar al siguiente sitio web:

¡POR ÉXITO DE VENTAS! SEGUNDA FECHA PARA COLDPLAY EN CHILE 😍 🙌⁰⁰



🗓 24 de septiembre, 2022⁰

📍 Estadio Nacional ⁰



🌌 Preventa: jueves 16 de diciembre, 11hrs⁰⁰/ Venta general: viernes 17 de diciembre, 11:01hrs.⁰⁰



Toda la info en https://t.co/DdePuQHMCg pic.twitter.com/aYubwdIbsf — DG Medios (@dgmedioschile) December 15, 2021

