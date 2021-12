Esta es la canción que lleva a Taylor Swift a enfrentar a la justicia: Un juez evalúa si hizo plagio

Los éxitos profesionales de Taylor Swift podrían verse opacados por un problema legal, que se paga con cárcel. Después de salir airosa de una primera demanda por plagio, ahora un juez determinó que debe ir a juicio.

En un excelente momento de su carrera en el mundo del entretenimiento, la cantante estadounidense recibió el Grammy al Mejor Álbum del Año, por su producción discográfica "Folklore", que se adueñó de los primeros lugares en las listas musicales desde su lanzamiento.

A pesar de que su llegada a la red social TikTok fue tardía, la intérprete de “You belong with me” causó sensación con llamativas transiciones y su propio audio, que pudo ser usado por sus fanáticos.

Taylor Swift puede ir a la cárcel por plagio

“Shake It Off” es el título por el que Taylor Swift fue acusada de plagio, alegando que esta pieza musical sería una copia de la canción “Playas gon' play”, de la agrupación "3LW", lanzada en 2001. Este grupo femenino se disolvió hace años.

A pesar de que los ritmos son diferentes, hay coincidencias en las letras, con frases como "Players gonna play" y "Haters gonna hate".

La primera acusación fue desestimada en 2017, pero los compositores Sean Hall y Nathan Butler apelaron la decisión y podrán presentar su caso en la corte. Esta vez, el equipo de la artista de 32 años buscó un juicio sumario, pero el juez de distrito se negó.

“Aunque hay algunas diferencias notables entre las obras, también hay similitudes significativas en el uso de palabras y la secuencia / estructura. Aunque los expertos de los demandados refutan enérgicamente la implicación de que existen similitudes sustanciales, el Tribunal no se inclina a acreditar demasiado sus opiniones aquí", explica el juez Michael W. Fitzgerald, citado por Billboard.

Abogado demandante: se "hizo lo correcto"

Hasta el momento, los representantes de Taylor Swift no emitieron declaraciones al respecto, pero un abogado de la parte acusadora afirma que la corte “hizo lo correcto”, según confirma el portal Daily Mail.

"Nuestros clientes finalmente se están acercando a la justicia que tanto merecen. La opinión... es especialmente gratificante para ellos porque refuerza la idea de que su creatividad y expresión única no pueden ser malversados... sin represalias", asegura Marina Bogorad.

Es un hecho que la artista tendrá que ir a juicio por la demanda, pero aún no se conoce la fecha de la audiencia. La ceremonia contará con jurado y se prepara tentativamente para mediados de 2022.

Cabe destacar que el tema involucrado en la demanda tuvo una difusión significativa en su tiempo, pero no se compara con el enorme éxito "Shake It Off", que fue coescrita por Swift junto a los productores Max Martin y Shellback.

