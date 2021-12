"Siempre me gustó el cuento manual": Memo Bunke pasó de los escenarios a la construcción

El humorista y cantante Guillermo Albuquerque, mejor conocido como "Memo Bunke", pasó del rubro de los espectáculos directamente al de la construcción debido a la escasez de eventos, primero por el estallido social y luego por la pandemia de coronavirus.

"La cosa se puso lenta. Yo tenía conocimientos de construcción, pero había dejado hace mucho tiempo de trabajar en eso. Tengo amigos en empresas de esto y me dijeron. Volví a ese training y hasta hoy sigo", reveló en conversación con LUN.

Todo sobre Famosos chilenos

"Siempre me gustó el cuento manual"

Actualmente, debido a su participación en "The Covers", en Mega, volvió a los espectáculos, sin embargo, descarta alejarse del rubro de la edificación, ya que contó que tiene "muchísima pega".

"A mí siempre me gustó el cuento manual. Trabajé cuando más joven en unas empresas de construcción, después trabajé solo, pero llegando a la TV me olvidé de todo eso y ahora retomé como nunca. Me encanta muchísimo la construcción, disfruto mucho haciendo cosas", añadió.

La gente que lo ha contratado para hacer arreglos dentro de su casa, ha quedado sorprendida al verlo entrar e incluso han pensado que se trataría de una broma.

"David, que es un amigo que me da trabajos, le dice a la gente, 'va ir Memo Bunke a tu casa, para que sepas y no creas que va con una cámara'", contó.

El humorista aseguró que lo que le queda mejor es "poner cerámicas, porcelanatos y piso flotante. Pero también hago tabiquería, paredes, he puesto techumbres de diferentes tipos. Lo que no sabía, lo he aprendido y siento que se me da fácil. Soy perfeccionista, todos los trabajos los hago como si fueran para mi casa".

