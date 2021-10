Joy Huerta envía poderoso mensaje junto a su esposa en redes sociales: Prefirió desactivar los comentarios

Desde que Joy Huerta, vocalista del dúo “Jesse & Joy”, revelara su orientación sexual y anunciara en el 2019 que esperaba a su primer hijo con Diana Atri, está a favor de la defensa de los derechos de la comunidad LGBT. Y ahora con una foto al lado de su compañera de vida, alzó su voz con un emotivo y poderoso mensaje.

La estrella de la canción mexicana construyó una familia en la que ya es madre de dos niños. Primero nació Noah, luego volvió a sorprender a todos cuando en plena pandemia publicó la foto con su segundo hijo, Nour, el pequeño consentido de la casa que llegó el 10 de marzo de 2021.

Celosa de su vida privada, la artista es cautelosa con las imágenes que comparte desde sus redes sociales, por lo que sus seguidores aún no conocen la identidad de sus pequeños.

El deseo de Joy Huerta en su mensaje de Instagram

Con motivo del “Coming Out Day”, Joy Huerta decidió compartir una foto con su esposa y dedicar un importante mensaje en su cuenta de Instagram con el que llamó la atención, por su fuerza y valentía para decir lo que siente sobre el futuro que desea que exista, lleno de respeto e igualdad para todos, publicó la revista Hola.

La celebración de lo que se conoce en español como “salir del clóset” inspiró a la cantante a dedicarle unas palabras a su esposa Diana Atri, con las que demostró su orgullo y amor a prueba de todo contra quienes quieren criticarla.

“Te amo con mi vida y para siempre @dianaatrim. Amarte me hace fuerte, me hace valiente. Y mostrarle al mundo nuestro amor me da esperanza de un futuro donde hay más compasión, empatía y respeto”, mencionó para iniciar sus emotivas palabras que reflejaron total admiración por la mujer con la que comparte su vida.

Y su deseo más ferviente llenó de emoción, seguramente, a millones de fans que siguen su trayectoria artística. “Deseo que un día no lejano, ya no se salga del clóset y amar sea solo eso, amar en una unión con consentimiento”, finalizó.

En la instantánea se puede ver a Joy junto a la artista plástica que conquistó su corazón. Ambas lucen hermosas, con peinados elaborados y con maquillajes en tonos nude y tierra, que realzaron sus facciones.

Pese a mostrarse liberada, Joy prefirió desactivar los comentarios en su publicación y así evitar las reacciones negativas de muchos cibernautas, los cuales invierten su tiempo en escribir mensajes o crueles críticas a las celebridades.

