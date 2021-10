La chilena Marité Matus confesó en su cuenta de Instagram cómo es su relación actual con su exmarido, el futbolista Arturo Vidal.

Recordemos que ambos mantuvieron una relación desde el 2008 y duraron 10 años casados, separándose en 2019 en buenos términos, según hemos visto en redes sociales.

De su relación nacieron tres niños, el youtuber Alonso "Monito" Vidal, Elisabetta y Emiliano, quienes viven en Chile junto a Marité.

"Los ex también se pueden querer"

Tras iniciar una dinámica de preguntas y respuestas durante este fin de semana, Matus develó que su relación con el King actualmente es "de dos padres, que tienen 3 hijos en común y que siempre serán nuestra prioridad".

"Tenemos una relación sana, basada en el respeto y el cariño", añadió Marité en la primera historia. Luego que un seguidor elogiara cómo se lleva con Arturo, la influencer hizo una reflexión sobre cómo deberían llevarse los ex.

"Qué pena que esta situación (la buena relación que tiene con Vidal) no sea normal en nuestra sociedad, toda separación no es fácil, aprendamos a perdonar y normalicémonos que los ex también se pueden querer y tener una relación sana", fustigó.

"Por nuestros hijos todo, pensar en ellos y dejar el egoísmo y el rencor", sumó en otra respuesta, las cuales sacaron aplausos por parte de sus cientos de miles de fanáticos.

