Tráfico de Pornhub se disparó durante la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp

El pasado lunes 4 de octubre millones de usuarios de redes sociales quedaban "viudos" y sufrían con la caída de las redes sociales pertenecientes a Facebook como Instragram y WhatsApp.

Si bien "el incidente" fue un descalabro para la compañía de Mark Zuckerberg, otros en tanto sacaron cuentas alegres respecto a las actividades que realizaron los usuarios al no tener acceso a parte de las redes de comunicación y ocio más importantes en estos días.

Fue así como varios aprovecharon su "tiempo libre" para acceder a otro tipo de contenidos como la pornografía. Así lo reflejó uno de los sitios más importantes del rubro, Pornhub, quien registró un aumento explosivo de usuarios durante las horas en que los servicios de Facebook estuvieron caídos.

"El tráfico de Pornhub aumentó hasta en un +10,5 %, lo que equivale a alrededor de medio millón de usuarios adicionales por cada hora que los servicios de Facebook estuvieron inactivos", informó la compañía en un comunicado.

Como se puede observar en un gráfico que compartió el sitio, el tráfico en la red de videos pornográficos comenzó a crecer exponencialmente a eso de las 12:00 (hora de Chile), alcanzando su peak a unas tres horas desde la interrupción de las redes sociales.

