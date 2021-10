"Necesitaba ese detalle para mí": Vanesa Borghi muestra el especial regalo que se hizo a sí misma

La modelo argentina Vanesa Borghi volvió a darse un "regalo" a sí misma, y lo mostró a su millón de seguidores en redes sociales.

Quien fuera la coanimadora de "Morandé con Compañía", cautivó a sus fans de Instagram al enseñar un gran arreglo de flores amarillas y rosadas, las cuales para ella son muy especiales por un motivo que señaló en la historia.

En el registro partió escribiendo que "me auto regalé estas flores, me encantan por su aroma, por ser una flor colorida, llena de vida, llena de alegría...".

"Sentir su olor me recuerda a mi infancia (siempre me han gustado), las venden hasta en la calle porque no son caras... Necesitaba ese detalle para mí", cerró.

El cambio de look de Vanesa Borghi

Vanesa Borghi ha dejado en claro que le gusta, de vez en cuando, regalonearse a sí misma. Hace unas semanas, además, publicó fotografías en donde deja ver su nuevo look.

"Sintiéndome más ligera. ¿Qué les parece mi cambio?", escribió la influencer, que decidió cortar su pelo hasta más arriba de los hombros, uniéndose así a la tendencia de las melenas. Rápidamente sus seguidores reaccionaron con decenas de elogios y comentarios de aprobación.

Más tarde, Vanesa se refirió a la razón por la que prefirió por cortar su cabellera y decirle adiós al pelo largo y voluminoso: "Al ser humano le encantan los hábitos y costumbres que den una seguridad 'aparente'", partió escribiendo.

Sin embargo, reconoció que "este último tiempo he tenido que adaptarme a los cambios (cosas que no dependían de mí)", por lo que optó por "reprogramarme para crecer y evolucionar".

En la misma línea, explicó que "este cambio de look es un proceso, quizá no lo entiendan, pero lo necesitaba. Sintiéndome más liviana, aprendiendo a fluir".

